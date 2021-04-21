Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада

Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)

Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф скриншот

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что семья поддержала его заявление о готовности защищать Украину с оружием в руках.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 21 апреля.

"Они (семья – ред.) готовы вместе пойти со мной. Жена уже не пойдет, наверное, потому что она не умеет держать винтовку в руках, но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и который должен защищать свою землю, семь, детей и всю Украину", - сказал он.

Кравчук отметил единую позицию его семьи в этом плане и добавил, что никаких критических высказываний в его адрес не было "и не могло быть".

Первый президент Украины, которому в январе исполнилось 87 лет, отметил, что уже немолод. "Но я знаю, что не могу я быть в стороне, когда речь идет о моей земле", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщалось, Кравчук пообещал выйти с оружием против России, если это потребуется, 6 апреля.

15 апреля он признал, что "немного преувеличил", поскольку его возраст "уже не стрелковый" и значительно снижает его навыки. Хотя в последнее время он попадал в цели на разных соревнованиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 324

Все по теме:

Леонид Кравчук, Украина, Семья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
02 В Совфеде России назвали Зеленского "хорошим актером" после предложения Путину
03 Обращение Путина: полное видео и главные тезисы
04 Путину больше не нравится прошлое России: глава Кремля захотел переписать учебники истории
05 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
&quot;Дело идет очень тяжело&quot;: у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
"Дело идет очень тяжело": у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь