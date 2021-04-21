Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что семья поддержала его заявление о готовности защищать Украину с оружием в руках.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 21 апреля.

"Они (семья – ред.) готовы вместе пойти со мной. Жена уже не пойдет, наверное, потому что она не умеет держать винтовку в руках, но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и который должен защищать свою землю, семь, детей и всю Украину", - сказал он.

Кравчук отметил единую позицию его семьи в этом плане и добавил, что никаких критических высказываний в его адрес не было "и не могло быть".

Первый президент Украины, которому в январе исполнилось 87 лет, отметил, что уже немолод. "Но я знаю, что не могу я быть в стороне, когда речь идет о моей земле", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщалось, Кравчук пообещал выйти с оружием против России, если это потребуется, 6 апреля.

15 апреля он признал, что "немного преувеличил", поскольку его возраст "уже не стрелковый" и значительно снижает его навыки. Хотя в последнее время он попадал в цели на разных соревнованиях.