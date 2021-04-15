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"Возраст уже не стрелковый": Кравчук объяснился за свои слова о готовности выйти против России с оружием

"Возраст уже не стрелковый": Кравчук объяснился за свои слова о готовности выйти против России с оружием
08:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил свое обещание стрелять по оккупантам РФ в случае нападения.

Об этом он сообщил 15 апреля на телеканале "Украина 24".

По его словам, он не жалеет о сказанном и уверен, что каждый украинец в тяжелое время для страны будет и защитником, и патриотом, и гражданином. В пример Кравчук привет Швейцарию, где в каждой семье имеется оружие и его могут применить для защиты своих владений. 

При этом он признал, что "немного преувеличил", поскольку его возраст "уже не стрелковый" и значительно снижает его навыки. Хотя в последнее время он попадал в цели на разных соревнованиях.

Кравчук подчеркнул, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выброшены за пределы страны.

Напомним, что 6 апреля Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров из Минска в другой город.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Леонид Кравчук, Украина, Россия.
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