"Не играйтесь с Украиной, а то подавитесь": Кравчук обещал выйти с оружием против России (видео)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Леонид Кравчук пообещал выйти с оружием против России, если это потребуется.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24" 6 апреля, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона "Может ли Россия пробить коридор, чтобы в Крыму появилась питьевая вода?"

"Отрицать этого я не могу, однако я могу предугадать, что прорыв воды в Крым - это начало широкомасштабной агрессии. Это начало большой войны с Украиной. И такой сценарий приведет в боевую готовность все демократические силы, которые, как я уже вижу,настроены серьезно, - убежден Кравчук. - Байден заявляет официально: не разрешим больше России действовать так, как она действовала ранее. Война против Украины - это война против Европы и мира. Россию остановят, это самое главное".

Кравчук убежден в том, что Россия запугивает нашу страну, чтобы мы пошли на уступки. Однако этого, по словам главы ТКГ, не будет.

"Я сегодня это объяснил и многим российским каналам. Сказал: “Не играйте с Украиной, а то подавитесь”. Потому что это не маленькое государство. Это страна в центре Европы, которую мир не оставит на растерзание какому-то маньяку. Сами же мы будем биться до последнего", - резюмировал первый президент Украины.

Ранее Кравчук заявил, что Россия не желает мира с Украиной, а потому лишь объединив усилия с США и ЕС наша страна может завершить конфликт.