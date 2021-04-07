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Украина не хочет говорить о Донбассе в Беларуси: какой сигнал Киев отправил Минску и почему поиск нового места для переговоров – проблема

Украина не хочет говорить о Донбассе в Беларуси: какой сигнал Киев отправил Минску и почему поиск нового места для переговоров – проблема
12:53 Сегодня Телеграф

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступили за перенос переговоров по Донбассу из Минска в другой город "в нейтральной и демократической стране", на роль которой Беларусь больше не подходит. Эксперты проанализировали эти заявления для "Телеграфа".

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего (UIF) Игар Тышкевич подчеркивает, что в последнее время мы видим явный паралич встреч в рамках ТКГ.

"Российская сторона активно продвигает участие представителей ОРДЛО как равноправных переговорщиков. ОБСЕ этому не препятствует. Украинская делегация даже покидала переговоры из-за этого, – напоминает эксперт. – Сам процесс переговоров достаточно давно проходит в онлайн-формате. Учитывая проблемы с поиском компромиссов, Украине выгодно взять паузу в переговорах и показать неприемлемость российской позиции. При этом выстраивать возможности для будущего диалога. И если бы не было возможности говорить о переносе площадки, ее стоило бы придумать".

Вторым резоном для переноса переговоров из Минска в другое место Игар Тышкевич называет нарастающий негатив по отношению к Украине в риторике белорусских властей.

"На экономических связях между Украиной и Беларусью дипломатический конфликт пока не особо отразился. Но политические отношения, судя по обмену довольно резкими заявлениями, находятся если не в режиме "зимы", то – в режиме "глубоких заморозков". Украина вынуждена отвечать на выпады окружения Лукашенко, да и его самого тоже. Но поскольку экономических программ стороны стараются не затрагивать, надо делать политические шаги, – поясняет эксперт. – Их не так много. И уход с Минской площадки как с места переговоров – один из таких. Для Украины это важный символический шаг. Беларуси же нахождение переговорной площадки именно в Минске было важно для улучшения контактов с Западом. И это сработало в 2014-м. Но сейчас, когда отношения эти серьезно испорчены, фактор Минска как места переговоров не имеет особого значения и для Лукашенко. В общем, Украина получает время и шлет политический сигнал Минску. Минск же пока ничего особо не теряет, но сигнал получил. Дальше – живем в ожидании новых шагов".

При этом Игар Тышкевич обращает внимание, что не так много будет государств, куда, в случае переноса места переговоров из Минска, смогут приехать представители ОРДЛО. А ведь подписи под некоторыми документами, которые согласуются в рамках ТКГ и подгрупп требуют физического присутствия.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что эти заявления вполне логично вписываются в стратегию украинской власти по ужесточению переговорных позиций с Кремлем.

"Это и санкции в отношении Тараса Козака и Виктора Медведчука, которые на заседании СНБО инициировал Зеленский, это и инициативы вице-премьера Резникова и экс-президента Кравчука. Республика Беларусь – военный и политический союзник России. И связь эта стала еще плотнее после августовских "выборов Лукашенко". К тому же, Европа вводит санкции в отношении Лукашенко и его окружения – за фейковые результаты выборов, за подавление протестов. Так что у нас более чем достаточно причин для переноса переговоров из Минска", – уверен Кирилл Сазонов.

Проблема, по его словам, в том, что против такого сценария категорически выступят Москва и ее марионетки с оккупированной части Донбасса.

"Последних вообще могут не пустить в приличные страны, – подчеркивает политолог. –Но это не большая проблема, сейчас карантин и переговоры проходят в формате видеоконференций. А что будет дальше – во многом зависит от геополитической ситуации, от того, как будет вести себя Россия – и цивилизованные страны, противостоящие ей".

Отметим, что 3 апреля Леонид Кравчук объявил о демарше из ТКГ. По его словам, пока в ОБСЕ не добьются исключения так называемого "эксперта" боевиков "ДНР" Майи Пироговой, делегация Украины не будет принимать участия в переговорах ТКГ.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Леонид Кравчук, Беларусь, Переговоры, Война на Донбассе, ТКГ.
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