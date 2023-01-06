Пропаганда рф не срабатывает: украинцам задали три проверочных вопроса

КМИС провел новый опрос среди украинцев

Россияне активно продолжают вести информационную войну против Украины, запуская различные нелепые фейки и пытаясь посеять пророссийские нарративы среди населения. Однако согласно новому исследованию социологов, большая часть украинцев не поддается влиянию российской пропаганды.

В сентябре Киевский международном институте социологии изучали, насколько украинцы восприимчивы к нарративам раскола, а к концу 2022 года провели повторный опрос, чтобы сравнить результаты. Респондентам были заданы вопросы относительно трех особо серьезных (по возможным деструктивным последствиям) нарративов для отслеживания динамики:

"Существует серьезный конфликт между политическим и военным руководством Украины";

"Власти Украины готовы пойти на неприемлемые компромиссы с россией";

"Запад устал от Украины и хочет, чтобы Украина договаривалась с россией".

Так, согласно результатам опроса, в сравнении с сентябрем, в декабре снизилось количество украинцев, которые считают, что между политическим и военным руководством существует серьезный конфликт. Ранее было 14%, а сейчас — 10%. В то же время стало больше тех, кто убежден, что политическое руководство Украины и военное командование действуют слаженно как одна команда с общей целью победить в войне (с 71% до 77%).

Результаты опроса. Фото - КМИС

Немного больше стало людей, которые считают, что власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы с россией (с 5% до 7%). В то же время подавляющая часть украинцев осталась при противоположном мнении (84%, а в сентябре было 87%).

Результаты опроса. Фото - КМИС

В то же время только 15% верят в то, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы наша страна вела переговоры с россией. Процент не изменился с сентября. Однако стало больше тех, кто считает, что Запад продолжит оказывать помощь и в дальнейшем и ожидает завершения войны на приемлемых условиях для Украины. С сентября по декабрь результаты изменились следующим образом — с 73% до 76%

Результаты опроса. Фото - КМИС

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что социологи Центра Разумкова провели опрос среди украинцев и выяснили, хотят ли они вернуться назад СССР.