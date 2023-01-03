“В Украине не хватает запасов крови”: Минздрав высмеял фейк от роспропаганды

В условиях военного положения доноры должны стаильно сдавать кровь, чтобы пополнять запасы

Система доноров и сдачи крови в Украине выстроена так, чтобы в больницах и на станциях переливания крови всегда были запасы ее и компонентов. Однако российская пропаганда пытается разогнать ложную информацию о том, что в больницах острая нехватка крови.

В Минздраве развенчали очередной фейк от россиян.

В некоторых российских пабликах появляется информация о том, что в украинских больницах якобы наблюдается критическая нехватка крови и ее компонентов. Чтобы восполнить запасы, требуют сдавать кровь даже школьников.

Время от времени фейк просачивается и в украинские СМИ. Однако эта информация не соответствует действительности — ее опровергли международные фактчекеры.

"В Украине выстроено системное плановое донорство, позволяющее обеспечить стабильные запасы крови и ее компонентов. …За период полномасштабного вторжения российской федерации Украина не обращалась за компонентами крови к зарубежным партнерам, поскольку критических ситуаций с нехваткой крови не возникало", — говорится в сообщении.

С начала войны действительно вырос спрос на кровь и ее компоненты из-за того, что выросло количество раненых. Но украинцы активно присоединились к добровольной сдаче крови и активно откликаются на все призывы волонтеров и местных властей. В Минздраве подчеркнули, что украинцев не заставляют сдавать кровь, тем более детей — это сугубо добровольное дело каждого.

Координацией доставки запасов крови и ее компонентов из других регионов занимается специализированное государственное учреждение "Украинский центр трансплант-координации".

Чтобы запасы крови и ее компонентов были стабильными, лучше, когда доноры приходят постоянно, а не в случае чрезвычайной ситуации или после призывов волонтеров.

"В условиях военного положения устойчивое обеспечение донорской кровью является одним из условий обеспечения обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности", — отметили в министерстве.

Укрианцам напомнили, что донором крови может быть каждый дееспособный украинец от 18 лет. Среди обязательных требований: масса тела не менее 50 кг и отсутствие противопоказаний к донорству (о противопоказаниях подробно можно прочитать по ссылке).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, украинцы смогут дать согласие на посмертное донорство через приложение "Дия".