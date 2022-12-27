Хотят ли украинцы назад в СССР: социологи дали ответ

Даже среди старшего поколения большинство не хотят восстановления Советского Союза

Социологи выяснили, как у украинцев изменилось отношение к СССР за последние десятилетия. Новый опрос проводился с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

Как сообщается на официальном сайте Центра Разумкова, социологическая служба которого провела новое исследование, граждане Украины сообщили, как они теперь относятся к СССР, а социологи сравнили ответы с полученными в предыдущие годы.

Так, по данным социологов, если в 2000 году лишь немногим более половины (53%) респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, то в 2021 году доля таких составила уже 69%, по данным последнего опроса (2022 года) — 87%. Однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных (в 2000 году таковых было 19%, в 2021году — 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 г. — 28,5%, в 2021 году— 21.

В материале говорится, что во всех регионах противники восстановления СССР составляют преобладающее большинство, но доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на Юге и Востоке страны (72% и 81%) несколько ниже, чем на Западе (93%) и в Центре (89%).

"Даже среди представителей старшей возрастной группы те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля растет до 95%. Среди тех, кто в семье говорит на русском языке, эта доля составляет 79%, среди говорящих на украинском — 90%", — передают социологи.

Напомним, ранее мы писали о том, что согласно опросам социологов многие украинцы до широкомасштабного вторжения были пророссийски настроены, но война все изменила.

Также мы сообщали о том, куда больше всего донатят граждане Украины.