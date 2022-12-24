Как изменились пророссийские настроения вокруг украинцев: результаты опроса

Многие украинцы до широкомасштабного вторжения были пророссийски настроены, но война все изменила

Почти каждый второй украинец имел пророссийски настроенных знакомых до широкомасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года. Но эти настроения претерпели существенные изменения в сторону поддержки Украины. Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology 7-14 декабря 2022 г.

Отвечая на вопрос "Есть ли у вас знакомые, которые были пророссийски настроены до 24 февраля этого года?", 15,5% сказали, что "да, и много". Еще почти треть респондентов (31,3%) ответили "да, но немного". 36% украинцев не имели таких знакомых, а 17,4% затруднились ответить на вопрос.

Респондентов, у которых были пророссийски настроенные знакомые, спросили, как изменилось мнение этих знакомых после 24 февраля. 18,4% опрошенных сказали, что большинство остались пророссийскими, 29,8% — примерно половина этих знакомых стала проукраинскими, а половина остались пророссийскими. Еще 29,8% опрошенных ответили, что большинство упомянутых знакомых стали проукраинскими. 21,1% затруднились с ответом.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 7-14 декабря 2022 г. Присоединиться к онлайн-панели SunFlower Sociology и получать денежное вознаграждение за прохождение опросов можно по ссылке https://t.me/SFSociology_bot?start=xOsnO1

Результаты опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Как сообщалось, российские социологи свидетельствуют, что за более чем девять месяцев войны общественное сознание россиян относительно вторжения в Украину не сильно изменилось.