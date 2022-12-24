Укр

Как изменились пророссийские настроения вокруг украинцев: результаты опроса

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Многие украинцы до вторжения имели пророссийские взгляды Новость обновлена 24 декабря 2022, 15:45
Многие украинцы до вторжения имели пророссийские взгляды. Фото AFP

Многие украинцы до широкомасштабного вторжения были пророссийски настроены, но война все изменила

Почти каждый второй украинец имел пророссийски настроенных знакомых до широкомасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года. Но эти настроения претерпели существенные изменения в сторону поддержки Украины. Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology 7-14 декабря 2022 г.

Отвечая на вопрос "Есть ли у вас знакомые, которые были пророссийски настроены до 24 февраля этого года?", 15,5% сказали, что "да, и много". Еще почти треть респондентов (31,3%) ответили "да, но немного". 36% украинцев не имели таких знакомых, а 17,4% затруднились ответить на вопрос.

Респондентов, у которых были пророссийски настроенные знакомые, спросили, как изменилось мнение этих знакомых после 24 февраля. 18,4% опрошенных сказали, что большинство остались пророссийскими, 29,8% — примерно половина этих знакомых стала проукраинскими, а половина остались пророссийскими. Еще 29,8% опрошенных ответили, что большинство упомянутых знакомых стали проукраинскими. 21,1% затруднились с ответом.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 7-14 декабря 2022 г. Присоединиться к онлайн-панели SunFlower Sociology и получать денежное вознаграждение за прохождение опросов можно по ссылке https://t.me/SFSociology_bot?start=xOsnO1

Результаты опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Как сообщалось, российские социологи свидетельствуют, что за более чем девять месяцев войны общественное сознание россиян относительно вторжения в Украину не сильно изменилось.

Теги:
#Украина #Россия #Население #Опрос #Отношение #Вторжение