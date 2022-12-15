Сколько украинских беженцев хотят остаться в Германии навсегда, а сколько - вернуться: результаты опроса

Социологи рассказали, как украинцы отличаются от беженцев в Германии из других стран

Около миллиона украинцев из-за полномасштабного нападения рф на территорию Украины вынуждены были бежать от войны в Германию, где, к слову, планируют увеличить выплаты для граждан Украины. Треть украинских беженцев намерены оставаться на новом месте вплоть до окончания боевых действий, а каждый четвертый — навсегда.

Таковы результаты репрезентативного исследования, которое провели три немецких социологических института совместно с Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF), передает Deutsche Welle. Были опрошены более 11 тысяч человек в период с августа по октябрь, говорится в пресс-релизе опроса.

Результаты опроса украинских беженцев в Германии:

34% — хотят оставаться в стране до окончания боевых действий в Украине.

26% — планируют остаться навсегда.

11% — намерены жить еще несколько лет.

2% — готовы оставаться максимум на год.

Остальные опрошенные еще не решили, будут ли жить в Германии дальше и как долго.

Социологи также выяснили, что большая часть беженцев из Украины (80%) – женщины, да и почти половина из них прибыли с малолетними детьми. Если говорить о мужчинах (20%), то львиная доля их них (71%) прибыли с членами семей, 6% — к женам, которые уже находились в Германии. 16% — неженатые мужчины и без детей, однако среди них немало пожилых и людей с инвалидностью.

Добавим, что лишь 60% вынужденных переселенцев из Украины получают государственное пособие и оплату жилья социальным ведомством. Кроме того, в среднем 18% украинских беженцев (24% — среди мужчин) спустя шесть месяцев трудоустроились. Социологи отметили, что работу находят все больше людей, это отличительная черта украинцев от беженцев в Германии из других стран.

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