Сколько украинских беженцев хотят остаться в Германии навсегда, а сколько - вернуться: результаты опроса
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 900
Социологи рассказали, как украинцы отличаются от беженцев в Германии из других стран
Около миллиона украинцев из-за полномасштабного нападения рф на территорию Украины вынуждены были бежать от войны в Германию, где, к слову, планируют увеличить выплаты для граждан Украины. Треть украинских беженцев намерены оставаться на новом месте вплоть до окончания боевых действий, а каждый четвертый — навсегда.
Таковы результаты репрезентативного исследования, которое провели три немецких социологических института совместно с Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF), передает Deutsche Welle. Были опрошены более 11 тысяч человек в период с августа по октябрь, говорится в пресс-релизе опроса.
Результаты опроса украинских беженцев в Германии:
- 34% — хотят оставаться в стране до окончания боевых действий в Украине.
- 26% — планируют остаться навсегда.
- 11% — намерены жить еще несколько лет.
- 2% — готовы оставаться максимум на год.
Остальные опрошенные еще не решили, будут ли жить в Германии дальше и как долго.
Социологи также выяснили, что большая часть беженцев из Украины (80%) – женщины, да и почти половина из них прибыли с малолетними детьми. Если говорить о мужчинах (20%), то львиная доля их них (71%) прибыли с членами семей, 6% — к женам, которые уже находились в Германии. 16% — неженатые мужчины и без детей, однако среди них немало пожилых и людей с инвалидностью.
Добавим, что лишь 60% вынужденных переселенцев из Украины получают государственное пособие и оплату жилья социальным ведомством. Кроме того, в среднем 18% украинских беженцев (24% — среди мужчин) спустя шесть месяцев трудоустроились. Социологи отметили, что работу находят все больше людей, это отличительная черта украинцев от беженцев в Германии из других стран.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше меняются некоторые правила для беженцев из Украины. Размещение теперь станет платным.