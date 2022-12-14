Беженцы могут лишиться счетов в банках Украины – в Раде продвигают скандальный закон

Под санкции могут попасть до 1,5 млн человек

Пока в Верховной Раде создают следственную комиссию для борьбы с возможными злоупотреблениями борцов с экономической преступностью, нардепы намерены внести изменения в законодательство, которые грозят миллионам украинцев лишением банковских карточек и счетов в отечественных банках.

Речь идет о скандальном законопроекте №8131 об изменениях в Налоговом кодексе, призванном ввести в Украине международные стандарты обмена информацией о банковских счетах.

Обычный внешне закон грозит более чем миллиону украинских беженцев, которые покинули страну из-за российской агрессии после 24 февраля, лишением возможности получать финансовую помощь от родных.

6 месяцев вне Украины – аннулирование банковских счетов

Чем опасны изменения в Налоговом кодексе, предложенные в законопроекте №8131? Его пункт 393.3.3.4 гласит, что несообщение финансового агента об изменении статуса налогового резидентства является основанием для отказа в предоставлении финансовых услуг, в том числе для расторжения договорных отношений с владельцем счета. Проще говоря, владельцу счета в украинском банке можно будет аннулировать сам счет и карточку.

Как объяснил "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, согласно отечественному законодательству, пребывание за пределами Украины более 180 дней, может стать основанием для смены статуса налогового резидента. А с принятием законопроекта №8131 должна последовать блокировка карточных счетов.

Однако под это требование могут попасть и беженцы, покинувшие Украину после 24 февраля, которые уже провели за границей более 6 месяцев. Теперь им могут заблокировать карты, на которые многие получают помощь от родственников в Украине.

Избежать этого можно будет, изменив статус налогового резидента, то есть начав платить налоги в другой стране, и уведомив об этом финансовые органы Украины, в том числе свой банк.

Впрочем, беженцы пока могут не спешить уведомлять о смене налогового резидентства и платить налоги в новой стране пребывания, чтобы сохранить свои счета в украинских банках. Предложенный законопроект был принят Верховной Радой пока только в первом чтении и окончательно еще не утвержден.

Отметим, что разработчиком закона является глава комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев. Экономист Михаил Кухар назвал его человеком, который разработкой таких законов во время войны осуществляет экономические диверсии. По оценкам Кухара, счетов в банках могут лишиться до 1,5 млн украинцев.

Напомним, что в соседней Польше украинцев уже побуждают платить налоги на свои доходы.