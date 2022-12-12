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Бизнесу могут радикально изменить условия работы в Украине: эксперт объяснил нюанс

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Никита Синицин Никита Синицин
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Власти могут пойти на снижение налогов
Власти могут пойти на снижение налогов. Фото Открытые источники

Чтобы минимизировать риски от войны, власть должна снизить налоги, считает Михаил Кухар

У властей Украины осталось немного способов заманить иностранный бизнес и зарубежных инвесторов в воюющую страну. Фактически он всего один – радикальное снижение налогов.

Об этом заявил основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

По его словам в условиях войны тяжело ожидать резкого всплеска деловой активности и открытия новых производств в Украине, особенно со стороны иностранных инвесторов из-за угрозы авиационных и ракетных ударов. Поєтому стимулировать приход иностранных инвесторов и вложение отечественного бизнеса можно за счет одного из трех компенсаторов.

"Бизнес будет охотно вкладываться, исходя из таких факторов, как дешевая рабочая сила, дешевые ресурсы и низкие налоги. Рабочей силы у нас будет дефицит, то есть, дешевой она не будет, и через год-полтора [нехватка рабочих рук] будет выше, чем до войны. Мы также не россия с ее доступными и бездонными запасами ресурсов в Сибири. Единственное, что нам остается – снижение налогов, и хорошо, что мы постепенно отходим от политики фискализации", — заключает Михаил Кухар.

Одним из проявлений этого может стать разрабатываемый сегодня Налоговый кодекс, предполагающий всего одну налоговую ставку в 10% налога на доходы граждан, на прибыль предприятий и НДС. При этом взносы в Пенсионный фонд надо отменить, поскольку он все равно существует на дотации из госбюджета.

Пока же в Украине предлагают снизить налоги для бизнеса, в соседней Польше стоит вопрос о необходимости уплаты налогов украинскими беженцами.

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#Инвестиции #Налоги #Снижение налогов #Михаил Кухар