Бізнесу можуть радикально змінити умови роботи в Україні: експерт пояснив нюанс

Щоб мінімізувати ризики від війни, влада має знизити податки, вважає Михайло Кухар.

У влади України залишилося кілька способів заманити іноземний бізнес та закордонних інвесторів у країну, що воює. Фактично він лише один – радикальне зниження податків.

Про це заявив засновник та головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

За його словами, в умовах війни важко очікувати різкого сплеску ділової активності та відкриття нових виробництв в Україні, особливо з боку іноземних інвесторів через загрозу авіаційних та ракетних ударів. Тому стимулювати прихід іноземних інвесторів та вкладення вітчизняного бізнесу можна за рахунок одного із трьох компенсаторів.

"Бізнес охоче вкладатиметься, виходячи з таких факторів, як дешева робоча сила, дешеві ресурси та низькі податки. Робочої сили у нас буде дефіцит, тобто дешевої вона не буде, і через рік-півтора [нестача робочих рук] буде вищою, Єдине, що нам залишається — зниження податків, і добре, що ми поступово відходимо від політики фіскалізації", — підсумовує Михайло Кухар.

Одним із проявів цього може стати розроблюваний сьогодні Податковий кодекс, який передбачає лише одну податкову ставку в 10% податку на доходи громадян, на прибуток підприємств та ПДВ. При цьому внески до Пенсійного фонду треба скасувати, оскільки він все одно існує на дотації із держбюджету.

Поки ж в Україні пропонують знизити податки для бізнесу, у сусідній Польщі стоїть питання необхідності сплати податків українськими біженцями.