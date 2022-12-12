Рус

Бізнесу можуть радикально змінити умови роботи в Україні: експерт пояснив нюанс

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Влада може піти на зниження податків
Влада може піти на зниження податків. Фото Відкриті джерела

Щоб мінімізувати ризики від війни, влада має знизити податки, вважає Михайло Кухар.

У влади України залишилося кілька способів заманити іноземний бізнес та закордонних інвесторів у країну, що воює. Фактично він лише один – радикальне зниження податків.

Про це заявив засновник та головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

За його словами, в умовах війни важко очікувати різкого сплеску ділової активності та відкриття нових виробництв в Україні, особливо з боку іноземних інвесторів через загрозу авіаційних та ракетних ударів. Тому стимулювати прихід іноземних інвесторів та вкладення вітчизняного бізнесу можна за рахунок одного із трьох компенсаторів.

"Бізнес охоче вкладатиметься, виходячи з таких факторів, як дешева робоча сила, дешеві ресурси та низькі податки. Робочої сили у нас буде дефіцит, тобто дешевої вона не буде, і через рік-півтора [нестача робочих рук] буде вищою, Єдине, що нам залишається — зниження податків, і добре, що ми поступово відходимо від політики фіскалізації", — підсумовує Михайло Кухар.

Одним із проявів цього може стати розроблюваний сьогодні Податковий кодекс, який передбачає лише одну податкову ставку в 10% податку на доходи громадян, на прибуток підприємств та ПДВ. При цьому внески до Пенсійного фонду треба скасувати, оскільки він все одно існує на дотації із держбюджету.

Поки ж в Україні пропонують знизити податки для бізнесу, у сусідній Польщі стоїть питання необхідності сплати податків українськими біженцями.

Теги:
#Інвестиції #Податки #Зниження податків #Михайло Кухар