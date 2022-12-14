Біженці можуть втратити рахунки в банках України – у Раді просувають скандальний закон

Під санкції можуть потрапити до 1,5 млн осіб

Поки що у Верховній Раді створюють слідчу комісію для боротьби з можливими зловживаннями борців з економічною злочинністю, нардепи мають намір внести зміни до законодавства, які загрожують мільйонам українців позбавленням банківських карток та рахунків у вітчизняних банках.

Йдеться про скандальний законопроект №8131 про зміни до Податкового кодексу, який має на меті запровадити в Україні міжнародні стандарти обміну інформацією про банківські рахунки.

Звичайний зовні закон загрожує понад мільйону українських біженців, які залишили країну через російську агресію після 24 лютого, позбавленням можливості отримувати фінансову допомогу від рідних.

6 місяців поза Україною – анулювання банківських рахунків

Чим небезпечні зміни до Податкового кодексу, запропоновані у законопроекті №8131? Його пункт 393.3.3.4 зазначає, що неповідомлення фінансового агента про зміну статусу податкового резидентства є підставою для відмови у наданні фінансових послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин із власником рахунку. Простіше кажучи, власнику рахунку в українському банку можна буде скасувати сам рахунок та картку.

Як пояснив "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, згідно з вітчизняним законодавством, перебування за межами України понад 180 днів може стати підставою для зміни статусу податкового резидента. А з ухваленням законопроекту №8131 має відбутися блокування карткових рахунків.

Однак під цю вимогу можуть потрапити і біженці, які залишили Україну після 24 лютого, які вже провели за кордоном понад 6 місяців. Тепер їм можуть заблокувати карти, на які багато хто отримує допомогу від родичів в Україні.

Уникнути цього можна буде, змінивши статус податкового резидента, тобто почавши сплачувати податки в іншій країні та повідомивши про це фінансові органи України, зокрема свій банк.

Втім, біженці поки що можуть не поспішати повідомляти про зміну податкового резидентства та сплачувати податки у новій країні перебування, щоб зберегти свої рахунки в українських банках. Запропонований законопроект був ухвалений Верховною Радою поки що лише в першому читанні і остаточно ще не затверджений.

Зазначимо, що розробником закону є голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетьманцев. Економіст Михайло Кухар назвав його людиною, яка розробкою таких законів під час війни здійснює економічні диверсії. За оцінками Кухара, рахунків у банках можуть втратити до 1,5 млн українців.

Нагадаємо, що у сусідній Польщі українців вже спонукають сплачувати податки на свої доходи.