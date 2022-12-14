Рада створила комісію проти корупціонерів у погонах: Желєзняк розповів, чим вона займеться

У середу, 14 грудня, Верховна Рада України 324 голосами "за" проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, який очолив цю комісію.

За словами політика, мета створення ТСК – підтримати економічний фронт та змусити правоохоронні та економічні органи згадати, що бюджет армії фінансуємо ми самі. Зокрема, змусити їх активніше боротися з контрабандою, контрафактом цигарок чи азартними іграми без ліцензії.

ТСК займеться розслідуванням зловживань (і бездіяльності) у сфері економічної безпеки, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів з боку:

Бюро економічної безпеки України, до якого найбільше претензій;

Державної митної служби України;

Державної податкової служби України;

Державної служби фінансового моніторингу України;

Національної поліції України;

Служби безпеки України;

інших органів, які мають забезпечувати економічну безпеку держави.

Як підкреслив сам Ярослав Железняк, вже готовий попередній план роботи слідчої комісії, а свої скарги на працівників держорганів, які займаються економічною безпекою, можна надсилати на пошту ТСК [email protected]

Створення Бюро економічної безпеки України ще у 2021 році викликало безліч скандалів, починаючи з того, що його очолив екс-глава Фіскальної служби України Вадим Мельник, що викликало не найкращу реакцію з боку бізнесу. А вже під час війни до БЕБ виникли питання з приводу процвітання ринку контрафактних сигарет та масового виведення коштів за кордон.