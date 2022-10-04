Кожна третя сигарета – ліва: війна дозволила розцвісти тіньовому ринку цигарок

Десятки мільярдів гривень щороку йдуть повз держбюджет

Агресія Росії в Україні радикально вплинула на українську економіку, зробивши її більш залежною від імпорту. Але дехто навпаки, збільшив виробництво. Однак користі держбюджету це не приносить, адже йдеться про ліве виробництво цигарок, що серйозно виросло в країні.

"Телеграф" розбирався, чому так сталося і чи загрожує Україні наплив контрафактних цигарок.

Тютюнові акцизи дають скарбниці десятки мільярдів, але могли б на 15 мільярдів більше

Тютюнова галузь завжди залишалася стратегічною для України, адже податки з неї у вигляді акцизів становлять десятки мільярдів гривень щорічно – 65 млрд 2020-го року та 78 млрд 2021-го.

Ще 2021 року легальні виробники цигарок скаржилися на постійне зростання тіньового ринку. За їхніми даними, на 60 мільярдів цигарок, вироблених легально, припадало близько 7,5 млрд нелегальних, що еквівалентно втрат для бюджету 14,4 млрд грн, а частка контрафакту на внутрішньому тютюновому ринку становила до 20,4%.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін зізнався, що лише 24% цигарок, які пройшли експертизу інституту, були легальними, тобто до 76% тютюнових виробів у роздробі були контрафактом.

Дослідження маркетингової компанії "Кантар Україна" оцінило втрати держбюджету в 13,2 млрд. грн., а частку контрафакту на ринку оцінила як рекордну за останні 10 років.

Основною причиною такого зростання самі виробники називали зростання акцизів, що подорожчало легальну продукцію та робило контрафакт кращим для курців. Щоправда влада не прислухалася до їхньої думки. І у держбюджеті-2022 підняли акцизи на тютюнові вироби на 20%.

Війна призвела до зростання тіньового ринку

Зростання акцизів на тютюнові вироби автоматично мало зіграти на руку виробникам контрафактних цигарок, але ще більше їм "допомогло" вторгнення Росії в Україну.

Насамперед зупинилися всі легальні тютюнові фабрики — до квітня не працювали київська фабрика "Імперіал Тобакко" та підприємство "Бритіш Американ Тобакко" у Прилуках. Тютюнова фабрика "Філіп Морріс Україна" біля Харкова, за словами голови ова Олега Синегубова, зруйнована.

Однак курити українці не перестали, і вирішити цю проблему можна було двома шляхами:

імпорт;

виробництво контрафактних цигарок.

Легальний імпорт цигарок в Україну з країн ЄС розпочався у квітні і триватиме до 3 місяців після припинення в Україні стану воєнного стану.

Щодо контрафактного виробництва, то оцінити його обсяги навіть приблизно завдання дуже непросте.

Так, за версією того ж "Кантар Україна" в країні працюють два великі легальні тютюнові виробники – Винниківська тютюнова фабрика (62% нелегального виробництва) у Львівській області та "Юнайтед тобако" (17%) у місті Жовті води Дніпропетровської області, які "бавляться контрафактом" ".

Ринок контрафактних цигарок Джерело — Кантар-Україна

Повз держскарбницю течуть десятки мільярдів

Виробничі потужності Винниківської тютюнової фабрики дозволяють випускати до 2 мільярдів цигарок на рік, а маркування Duty Free дозволяє недоплачувати акциз до державного бюджету на рівні 30-35 грн на кожній пачці.

Фабрика в Жовтих водах постійно стає об’єктом обшуків і скандалів за участю правоохоронців, які порушують проти власників кримінальні провадження. Проте робота фабрики продовжується.

Також у виробництві контрафакту бере участь і невідома кількість дрібніших і скоріше повністю "чорних" виробників сигарет. І тепер кількість таких виробників явно зросла.

Так, у вересні Державне бюро розслідувань прозвітувало про виявлення у Дніпрі підпільної фабрики з виробництва контрафактних цигарок. Причому лише одна лінія дозволяла випускати за хвилину до 4000 сигарет.

Не дивно, що шеф-редактор видання "Деньги.юа" Олександр Крамаренко у своєму Facebook припускає, що приблизно кожна третя цигарка в Україні сьогодні – нелегальна.

"Звичайно, такі підроблені сигарети продаються і на ринках, а ще дрібним оптом через телеграм-канали. Приміром, шановний бренд – Rothmans за вартістю в легальній торгівлі 690 грн за блок, у дрібному опті має вартість 420 грн за блок із 10 пачок. Приблизно те саме співвідношення щодо інших відомих брендів – схожа різниця в ціні між справжніми виробами в легальних роздрібних точках та контрафактом у нелегальних реалізаторів», — наводить арифметику Крамаренка.

З урахуванням зростання частки контрафакту на ринку в 1,5-2 рази, з 20% до 35-40%, та зростання цін на цигарки, за даними Держстату, приблизно на 20% з початку року, Крамаренко вважає, що держбюджет втратить у 2022 році року близько 30 мільярдів гривень.

"Дах" табачників – від регіонів до столиці?

Зрозуміло, спокійне життя нелегальних тютюнників в Україні не може проходити без підтримки на різних рівнях, і у багатьох воно є.

Так, звітуючи про обшук нелегальної тютюнової фабрики у Дніпрі, ДБР наголосило, що підприємство працювало в орендованому приміщенні, яке належало екс-помічнику колишнього заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації. По паперах орендарем приміщення було якесь комунальне підприємство Дніпра і всі витрати на оренду йшли з міського бюджету.

За даними "Української правди", власником приміщення був родич Геннадія Корбана, екс-соратника олігарха Ігоря Коломойського. Корбан був заступником Коломойського, коли той очолював Дніпропетровську ОДА з березня 2014 року по березень 2015 року. Згодом Корбан посварився з Коломойським і став, на думку ЗМІ, бізнес-партнером іншого екс-соратника олігарха, нині мера Дніпра Бориса Філатова.

Втім, сам Корбан спростував УП якусь причетність до тютюнової фабрики. Нагадаємо, у липні указом президента Володимира Зеленського Корбана було позбавлено громадянства України.

Окрім іншого, контрафактна тютюнова продукція в Україні виробляється і за потурання правоохоронних органів. На засіданні податкового та правоохоронного комітетів Верховної Ради 3 жовтня опинилося багато питань до голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадима Мельника.

Нардепи питали главу ВЕБ чому продовжує працювати тютюнова фабрика в Жовтих водах, хоча за звітом Бюро її було закрито ще рік тому? При цьому втрати держбюджету за цей рік становили 6,5 млрд грн. А також демонстрували фото нелегальних цигарок у тютюнових кіосках, що відкрито продаються у столиці.

Але при цьому проблема не тільки в зростанні нелегального сегменту тютюнового ринку, а й у тому, що основний монополіст у сфері роздрібної торгівлі сигарет ТОВ "Теддіс-Україна" понад 10 років працює на користь російського олігарха Ігоря Кесаєва, тісно пов’язаного з фсб.