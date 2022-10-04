Каждая третья сигарета – левая: война позволила расцвести теневому рынку сигарет

Десятки миллиардов гривен ежегодно уходят мимо госбюджета

Агрессия рф в Украине радикально повлияла на украинскую экономику, сделав ее более зависимой от импорта. Но кое-кто напротив, увеличил производство. Однако пользы госбюджету это не приносит, ведь речь идет о левом производстве сигарет, серьезно выросшем в стране.

"Телеграф" разбирался почему так случилось и грозит ли Украине наплыв контрафактных сигарет.

Табачные акцизы дают казне десятки миллиардов, но могли бы на 15 миллиардов больше

Табачная отрасль всегда оставалась стратегической для Украины, ведь налоги с нее в виде акцизов составляют десятки миллиардов гривен ежегодно – 65 млрд в 2020-м году и 78 млрд в 2021-м.

Еще в 2021 году легальные производители сигарет жаловались на постоянный рост теневого рынка. По их данным на 60 миллиардов сигарет, произведенных легально, приходилось порядка 7,5 млрд нелегальных, что эквивалентно потерям для бюджета 14,4 млрд грн, а доля контрафакта на внутреннем табачном рынке составляла до 20,4%.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин признался, что лишь 24% сигарет, прошедших экспертизу института, были легальными, то есть до 76% табачных изделий в рознице были контрафактом.

Исследование маркетинговой компании "Кантар Украина" оценило потери госбюджета в 13,2 млрд грн, а долю контрафакта на рынке оценила как рекордную за последние 10 лет.

Основной причиной такого роста сами производители называли рост акцизов, что удорожало легальную продукцию и делало контрафакт предпочтительным для курильщиков. Правда власти не прислушались к их мнению. И в госбюджете-2022 подняли акцизы на табачные изделия на 20%.

Война привела к росту теневого рынка

Рост акцизов на табачные изделия автоматически должен был сыграть на руку производителям контрафактных сигарет, но еще больше им "помогло" вторжение рф в Украину.

Прежде всего, остановились все легальные табачные фабрики — до апреля не работали киевская фабрика "Империал Тобакко" и предприятие "Бритиш Американ Тобакко" в Прилуках. Табачная фабрика "Филипп Моррис Украина" возле Харькова, по словам главы ОВА Олега Синегубова, разрушена.

Однако курить украинцы не перестали и решить эту проблему можно было двумя путями:

импорт;

производство контрафактных сигарет.

Легальный импорт сигарет в Украину из стран ЕС начался в апреле и будет продолжаться до 3 месяцев после прекращения в Украине состояния военного положения.

Что до контрафактного производства, то оценить его объемы даже приблизительно, задача очень непростая.

Так, по версии того же "Кантар Украина" в стране работают два крупных легальных табачных производителя – Винниковская табачная фабрика (62% нелегального производства) во Львовской области и "Юнайтед тобако" (17%) в городе Желтые воды Днепропетровской области, "балующиеся контрафактом".

Рынок контрафактных сигарет Источник - Кантар-Украина

Мимо госказны текут десятки миллиардов

Производственные мощности Винниковской табачной фабрики позволяют выпускать до 2 миллиардов сигарет в год, а маркировка Duty Free позволяет недоплачивать акциз в государственный бюджет на уровне 30-35 грн на каждой пачке.

Фабрика в Желтых водах то и дело становится объектом обысков и скандалов с участием правоохранителей, возбуждающих против владельцев уголовные производства. Однако работа фабрики продолжается.

Также в производстве контрафакта участвует и неизвестное число более мелких и скорее полностью "черных" производителей сигарет. Причем теперь количество таких производителей явно выросло.

Так, в сентябре Государственное бюро расследований отчиталось о выявлении в Днепре подпольной фабрики по производству контрафактных сигарет. Причем лишь одна линия позволяла выпускать в минуту до 4000 сигарет.

Неудивительно, что шеф-редактор издания "Деньги.юа" Александр Крамаренко в своем Facebook предполагает, что примерно каждая третья сигарета в Украине сегодня – нелегальная.

"Конечно, такие поддельные сигареты продаются и на рынках, а еще мелким оптом через телеграмм-каналы. К примеру, уважаемый бренд – Rothmans при стоимости в легальной торговле 690 грн за блок, в мелком опте имеет стоимость 420 грн за блок из 10 пачек. Приблизительно то же соотношение по другим известным брендам – похожая разница в цене между настоящими изделиями в легальных розничных точках и контрафактом у нелегальных реализаторов", — приводит арифметику Крамаренко.

С учетом роста доли контрафакта на рынке в 1,5-2 раза, с 20% до 35-40%, и роста цен на сигареты, по данным Госстата, примерно на 20% с начала года, Крамаренко считает, что госбюджет потеряет в 2022 году порядка 30 миллиардов гривен.

"Крыша" табачников – от регионов до столицы?

Разумеется, спокойная жизнь нелегальных табачников в Украине не может проходить без поддержки на разных уровнях, и у многих она явно есть.

Так, отчитываясь об обыске нелегальной табачной фабрики в Днепре, ГБР подчеркнуло, что предприятие работало в арендованном помещении, которое принадлежало экс-помощнику бывшего заместителя главы Днепропетровской облгосадминистрации. По бумагам же арендатором помещения было некое коммунальное предприятие Днепра и все расходы на аренду шли из городского бюджета.

По данным "Украинской правды" владельцем помещения был родственник Геннадия Корбана, экс-соратника олигарха Игоря Коломойского. Корбан был заместителем Коломойского, когда тот возглавлял Днепропетровскую ОГА с марта 2014 по март 2015 годов. Впоследствии Корбан рассорился с Коломойским и стал, по мнению СМИ, бизнес-партнером другого экс-соратника олигарха, а ныне мэра Днепра Бориса Филатова.

Впрочем, сам Корбан опроверг УП какую-либо причастность к табачной фабрике. Напомним, в июле указом президента Владимира Зеленского Корбан был лишен гражданства Украины.

Кроме прочего, контрафактная табачная продукция в Украине производится и при попустительстве правоохранительных органов. На заседании налогового и правоохранительного комитетов Верховной Рады 3 октября оказалось много вопросов к главе Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадиму Мельнику.

Нардепы спрашивали главу БЭБ почему продолжает работать табачная фабрика в Желтых водах, хотя по отчету Бюро она была закрыта еще год назад? При этом потери госбюджета за этот год составили 6,5 млрд грн. А также демонстрировали фото нелегальных сигарет в табачных киосках, открыто продаваемых в столице.

Но при этом проблема не только в росте нелегального сегмента табачного рынка, но и в том, что основной монополист в сфере розничной торговли сигарет ООО "Теддис-Украина" более 10 лет работает в интересах российского олигарха Игоря Кесаева, тесно связанного с фсб.