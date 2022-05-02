“Налоговые скрутки” и деньги для армии РФ: как “табачники” уходят от выплат в бюджет Украины и куда выводят “кассу”

Офшорный владелец, свои люди в налоговой, схемы ухода от налогов, владелец в рф — как можно заработать деньги на убийство украинцев

В первой части расследования о табачном рынке Украины "Телеграф" выяснил, что на рынке оптовой торговли сигаретами в Украине вот уже более 10 лет господствует компания, созданная российским олигархом Игорем Кесаевым, работающем в тесной связке с ФСБ.

Согласно официальным данным, доход ООО "Тедис-Украина" за 2020 год составил почти 55 миллиардов гривен, что составляет примерно 1/3 от общего объема табачного рынка Украины (оценивают в не менее 150 млрд грн).

Во второй части расследования мы разберем, каким образом "Тедис-Украина" может "экономить" на налогах от прибыли, полученной в Украине, куда могут направлять эту "экономию", а также кто в стране поддерживает и напротив, борется, с табачной экономией.

Минимизация налогов – как сделать бизнес более прибыльным

Хотя на официальном сайте ООО "Тедис-Украина" стоит новость, что компания занимает 50-е место в рейтинге самых крупных налогоплательщиков по итогам 2020 года, анализ финансового результата компании за тот же год, вызывает удивление.

Так, при выручке в 54,85 млрд грн, чистая прибыль "Тедиса" оставляет всего-навсего 244,46 млн грн, то есть бизнес работает с рентабельностью около 0,5%! Уже одного этого достаточно, чтобы заподозрить компанию в некоей неискренности финансовой отчетности.

Судя по рейтингу налогоплательщиков, за 2020-й год "Тедис" отдала в казну 1,4 млрд грн, или менее 3% от своей выручки — не слишком-то "обременительно" налоговое бремя. Но что это были за платежи?

Половина от общей суммы налогов – 705 миллионов гривен, пришлись на акциз за табачные изделия, еще 204 млн — налоговые отчисления с зарплат и, очевидно около 500 миллионов на НДС и налог на прибыль.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Нужно ли платить налоги в условиях войны: Кабмин принял решение Налоги отменяются на время военного положения. Украинский бизнес не будет платить ЕСВ

В компании при этом умолчали, что налоговики то и дело пытаются заставить компанию заплатить налоги, которые по мнению фискалов, "Тедис" недоплачивает.

Так, в ноябре 2020 года Пятый апелляционный административный суд решил в пользу компании иск на сумму 226,4 млн грн недоплаченных, по мнению налоговой, платежей.

По версии налоговой еще в 2015 году "Тедис" фиктивно продало целому ряду подставных фирм табачные изделия, что позволило уклониться от уплаты НДС на сумму в 7,4 млн грн, а также занизили прибыль на 1,19 млрд грн, что позволило "сэкономить" на налогах 215 млн грн. Однако доказать свою позицию в суде фискалам не удалось.

Любопытно, что по данным сервиса YouControl, идет расследование деятельности такого себе ООО "Селфик трейд", по версии следствия – фиктивной компании, которая проводит якобы закупки различных товаров, на деле же просто формирует так называемый "налоговый кредит". Впоследствии последний продается компаниям, желающим "сэкономить" на налогах.

Одним из участников данной схемы назван и "Тедис-Украина", чьи должностные лица, по версии следствия, подавали недостоверные данные в налоговую о продаже "Селфик трейду" сигарет и табачных изделий.

Все это говорит о возможном применении популярной схемы "налоговой скрутки", при которой фирма, уплатившая НДС и имеющая соответствующие документы, "продает" их фиктивной фирме, в данном случае "Селфик трейд". Последняя под видом продажи товара, по сути передает документы об уплате НДС фирме, желающей "сэкономить" на налогах.

Компания гордится Топ-50 налогоплательщиком, но не говорит сколько недоплачивает

В случае с "Селфик трейдом" речь идет почти о 31 млн грн. или 6 млн грн НДС, которые мог бы не получить госбюджет.

Важный элемент данной схемы – наличие "своих" людей в налоговой, которые могут прикрыть всю операцию и любопытно, что в другом судебном деле, говорится о неких действиях должностных лиц налоговой в интересах "Тедиса".

Впрочем, оба уголовных производства пока в стадии следствия и не могут служить доказательством каких-то налоговых махинаций "Тедис-Украина".

Деньги в офшор и в российский ВПК

Допустим, у компании есть некие средства "сэкономленные" на налогах, которые она хочет вывести из страны. Наиболее популярный способ сделать это – вывести их в офшорную зону, на имя формального собственника фирмы.

У "Тедис-Украина" с этим "все в порядке", формально компания принадлежит 4 фирмам, зарегистрированным на Кипре, а основным владельцем является "Мегаполис Юкрейн Инвестментс Лимитед" — 97,61%.

Несмотря на "ребрендинг" и формальную смену владельца, проведенные в 2016-2017 годах, российские "корни" компании и ее многолетние связи с группой компаний "Мегаполис" Игоря Кесаева никто даже не пытался скрыть. Хотя официальным собственником "Тедиса" считается крупный одесский бизнесмен Борис Кауфман.

Игорь Кесаев

Действительно ли Игорь Кесаев продал кипрский "Мегаполис Юкрейн Инвестментс Лимитед" или продолжает оставаться его соучредителем для офшорной фирмы достоверно установить невозможно. Точно также неизвестно, выводятся ли деньги из Украины на Кипр, хотя по мнению налоговиков, "Тедис" явно платит не все налоги, которые должен, а значит где-то прибыль должна "всплывать".

Любопытно другое – с 2005 года Игорю Кесаеву принадлежат два предприятия ВПК – Ковровский механический и завод имени Дегтярева. Впрочем, по официальным данным механический завод отказался от производства оружия и выпускает главным образом газовые центрифуги для атомной промышленности.

На сайте завода имени Дегтярева нет указаний, какую именно военную продукцию производит предприятие. Однако из данных в открытом доступе известно, что в нее входят, например, 12,7 мм пулемет "Корд" и снайперская винтовка АСВК, авиапушки 23- и 30-мм для вертолетов и самолетов, РПГ-7, выстрелы с управляемой ракетой для 125-мм танковой пушки, стрелковое оружие и многое другое.

Убийца украинцев производящий все - от автомата до ракет

Все это в настоящий момент активно используется российской армией на территории Украины, и деньги, которые Игорь Кесаев годами выводил из Украины через "Тедис", могут направляться на производство оружия на заводе имени Дегтярева.

Прокуратура и АМКУ – против "Тедиса"

Разумеется, связь табачного монополиста с РФ была прекрасно известна и до Революции Достоинства, а уже в 2016 году на компанию стали оказывать давление, сперва это были общественные активисты, начавшиеся пикетирование складов, затем налоговики.

В декабре того же года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Тедис" на 431 миллион гривен. Большую часть штрафа – 300 миллионов гривен, однако, компания заплатила лишь в апреле 2017 года, что совпало с обысками со стороны тогда еще Генеральной прокуратуры Украины.

Впрочем, доказать версию правоохранителей о выводе "Тедисом" заграницу 2,5 млрд грн. тогда не удалось.

2018 год оказался для компании относительно спокойным, зато уже в октябре 2019 года со сменой власти, АМКУ оштрафовал "Тедис" на 3,4 млрд грн за антиконкурентные действия на рынке сигарет. Еще 3,1 млрд грн должны были заплатить другие компании.

Правда в феврале 2021 года Верховный суд Украины отменил этот штраф "Тедису", а уже в марте АМКУ наложил на компанию новое взыскание в размере 274 миллионов гривен.

Словом, АМКУ по сути "сломало зубы" о "Тедис-Украина", равно как и всевозможные правоохранительные органы. Как так получилось — можно только догадываться. Но тогда за дело взялись политики.

Политики – за и против "Тедиса"

3 октября 2019 года во время рассмотрения законопроекта №1049, касавшегося единого счета для уплаты налогов, нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко предложили обязать компании-производителей табачных изделий продавать свою продукцию оптом не дороже 80% от ее максимальной розничной цены. Остальные 20% в соотношении 7% и 13% делились между компаниями — оптовыми и розничными продавцами сигарет.

Дубинский аргументировал поправку желанием лишить "Тедис" ее монопольного положения на табачном рынке.

Хотя "поправка Дубинского" вызвала серьезный скандал, закон был принят, однако президент не стал его подписывать – резко против выступили все игроки табачного рынка Украины, и собственно "Тедис", и производители сигарет.

В результате 7 ноября президент Владимир Зеленский встретился с производителями сигарет, после чего было достигнуто соглашение, по которому всем участникам табачного рынка должны были предоставить одинаковые условия. В обмен же "поправка Дубинского" должна была быть исключена из текста законопроекта, что было оформлено в Меморандум, подписанный тогдашним министром экономики Украины Тимофеем Миловановым.

Закон был подписан президентом в апреле 2020 года без "поправки Дубинского", однако монополия "Тедиса" осталась.

В сентябре 2020 года Кабмин решил реализовать до конца 2021 года в Украине экспериментальный проект "Национальный оператор на рынке табачных изделий". По мнению СМИ, документ писался под "Тедис Украина", однако после обращения нардепов в Конституционный суд, решением самого КСУ законопроект был отменен.

В ноябре 2021 года в скандальный "ресурсный" законопроект №5600 была предложена поправка №144, инициированная председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Даниил Гетманцев

Текст поправки предлагал возложить функции контроля за оборотом подакцизных товаров, в том числе сигарет, на самих производителей и импортеров данных товаров в Украину, что делало их монополию на розничном рынке бесконтрольной. Но данная поправка не была поддержана парламентариями.

С тех пор каких-то попыток поделить табачный рынок в Украине больше не было, а во время войны попросту не до этого, однако украинцы, покупая сигареты в большинстве розничных точек, помогают "Тедис-Украина" зарабатывать и снова уводить деньги в офшоры, минимизируя оплату налогов в нашей стране. Не говоря уже о том, что заработки фирмы годами уходили в карман олигарха Кесаева, производящего оружие для армии страны-агрессора.

Учитывая российские корни компании, возможно, стоит поставить вопрос о национализации "Тедиса". Может в руках государства этот высокомаржинальный бизнес покажет бОльшую рентабельность и, соответственно, уплатит в бюджет больше налогов. Мы обратимся с соответствующими письмами к СБУ и СНБО, чтобы узнать позицию властей относительно этого интересного кейса.

Вместе с тем, не стоит думать, что западные табачные корпорации, занимающиеся производством сигарет в Украине ведут бизнес "чище" чем "Тедис". Как это происходит у них, "Телеграф" расскажет в следующих частях своего расследования.