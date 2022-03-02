Прокуратура взялась за руководство поселка на Донбассе из-за помощи оккупантам

Чиновники сдали поселок оккупантам 26 февраля.

Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование против руководителя Станично-Луганской сельской ВГА и его заместителей по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что указанные лица в условиях военного положения перешли на сторону страны-оккупанта и продолжают предоставлять помощь российским силам материально-технической базой.

Тем самым установлено, что они совершили действия, направленные на причинение вреда суверенитету, обороноспособности и безопасности Украины.

Также указано, что расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, о временной потере Станицы Луганской стало известно 26 февраля, вместе с ней присутствие вражеских войск было зафиксировано в Крымском и Марковке.

Напомним, оккупационные войска начали вторжение в Украину 24 февраля, но несмотря на планы по быстрому захвату крупных городов нашей страны, достичь этого противнику не удалось.

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