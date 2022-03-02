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Прокуратура взялася за керівництво селища на Донбасі через допомогу окупантам

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Станиця Луганська Новина оновлена 02 березня 2022, 19:56
Станиця Луганська

Чиновники здали селище окупантам 26 лютого.

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування проти керівника Станично-Луганської сільської ВДА та його заступників за підозрою у держзраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Вказується, що зазначені особи в умовах воєнного стану перейшли на бік країни-окупанта та продовжують надавати допомогу російським силам матеріально-технічною базою.

Тим самим було встановлено, що вони вчинили дії, спрямовані на заподіяння шкоди суверенітету, обороноздатності та безпеці України.

Також зазначено, що розслідування здійснюється ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося раніше, про тимчасову втрату Станиці Луганської стало відомо 26 лютого, разом з нею присутність ворожих військ була зафіксована в Кримському та Марківці.

Нагадаємо, окупаційні війська розпочали вторгнення в Україну 24 лютого, але попри плани швидкого захоплення великих міст нашої країни, досягти цього противнику не вдалося.

Про те, як ситуація 2 березня, читайте у матеріалі "Телеграф": Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і мстяться, бомбардуючи міста України.

Теги:
#Україна #Росія #Донбас #Станиця-Луганська
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