Україна втратила Станицю Луганську

Українська армія продовжує контролювати більшість населених пунктів

Російські загарбники окупували кілька міст Луганської області. Поки що під контролем окупантів перебувають Станиця Луганська, Кримське та Марківка.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Насамперед росіяни поспішили зняти всі українські прапори, а також символіку з національним гербом. Її склали на ґанку селищної військово-цивільної адміністрації.

Момент зняття таблички військовим

За словами Сергія Гайдая, всі три населені пункти є лише тимчасово окупованими росіянами — дозволити РФ привласнити нашу територію ніхто не збирається.

Читайте також: Категорія Київ Помста за Луганськ: рота російських десантників не долетіла до української землі За один удар ЗС Росії втратили більше роти своїх елітних солдатів

Загалом ситуація в Луганській області наразі контрольована, хоча подекуди і вельми ускладнена. Та, цитуючи очільника ОДА, продовжуємо боротися.

Додамо, що знімки "Телеграф" отримав від джерела у Станиці Луганській.

За тим, що відбувається наразі на території всієї України, ми намагаємося оперативно повідомляти у своєму текстовому онлайні.

А для того, щоб трішки розслабитися у цей непростий для всієї держави стан пропонуємо подивитися, як російському окупанту доводиться прославляти Україну, а також відео з місця затримання російських військових теробороною Сум.