Укр

Украина потеряла Станицу Луганскую

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Оккупанты сняли все таблички с гербом и флаги Новость обновлена 26 февраля 2022, 11:50
Оккупанты сняли все таблички с гербом и флаги

Российские захватчики оккупировали несколько городов Луганской области. Пока под контролем оккупантов находятся Станица Луганская, Крымское и Марковка.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Первым делом россияне поспешили снять все украинские флаги, а также символику с национальным гербом. Её сложили на крыльце поселковой военно-гражданской администрации.

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