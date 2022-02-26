Украина потеряла Станицу Луганскую
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Российские захватчики оккупировали несколько городов Луганской области. Пока под контролем оккупантов находятся Станица Луганская, Крымское и Марковка.
Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Первым делом россияне поспешили снять все украинские флаги, а также символику с национальным гербом. Её сложили на крыльце поселковой военно-гражданской администрации.
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