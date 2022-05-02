"Податкові скручування" і гроші для армії РФ: як "тютюнники" уникають виплат до бюджету України і куди виводять "касу"

Офшорний власник, свої люди у податковій, схеми ухилення від податків, власник у Росії — як можна заробити гроші на вбивство українців

У першій частині розслідування про тютюновий ринок України "Телеграф" з’ясував, що на ринку оптової торгівлі сигаретами в Україні ось уже понад 10 років панує компанія, створена російським олігархом Ігорем Кесаєвим, який працює у тісному зв’язку з ФСБ.

Згідно з офіційними даними, дохід ТОВ "Тедіс-Україна" за 2020 рік склав майже 55 мільярдів гривень, що становить приблизно 1/3 від загального обсягу тютюнового ринку України (оцінюють не менше 150 млрд грн).

У другій частині розслідування ми розберемо, яким чином "Тедіс-Україна" може "заощаджувати" на податках від прибутку, отриманого в Україні, куди можуть спрямовувати цю "економію", а також хто в країні підтримує і навпаки, бореться з тютюновою економією.

Мінімізація податків — як зробити бізнес більш прибутковим

Хоча на офіційному сайті ТОВ "Тедіс-Україна" стоїть новина, що компанія займає 50-те місце в рейтингу найбільших платників податків за підсумками 2020 року, аналіз фінансового результату компанії за той же рік викликає подив.

Так, при виручці в 54,85 млрд грн, чистий прибуток "Тедіса" складає лише 244,46 млн грн, тобто бізнес працює з рентабельністю близько 0,5%! Вже одного цього достатньо, щоб запідозрити компанію у якійсь нещирості фінансової звітності.

Судячи з рейтингу платників податків, за 2020-й рік "Тедіс" віддала в скарбницю 1,4 млрд грн, або менше 3% від своєї виручки — не дуже "обтяжливий" податковий тягар. Але що то були за платежі?

Половина від загальної суми податків – 705 мільйонів гривень, припали на акциз за тютюнові вироби, ще 204 млн – податкові відрахування із зарплат і, вочевидь, близько 500 мільйонів на ПДВ та податок на прибуток.

У компанії при цьому замовчували, що податківці постійно намагаються змусити компанію заплатити податки, які на думку фіскалів, "Тедіс" недоплачує.

Так, у листопаді 2020 року П’ятий апеляційний адміністративний суд вирішив на користь компанії позов на суму 226,4 млн. грн. недоплачених, на думку податкової, платежів.

За версією податкової ще у 2015 році "Тедіс" фіктивно продало цілій низці підставних фірм тютюнові вироби, що дозволило ухилитися від сплати ПДВ на суму 7,4 млн грн, а також занизили прибуток на 1,19 млрд грн, що дозволило "заощадити" на податках 215 млн. грн. Проте довести свою позицію у суді фіскалам не вдалося.

Цікаво, що за даними сервісу YouControl йде розслідування діяльності такого собі ТОВ "Селфік трейд", за версією слідства — фіктивної компанії, яка проводить нібито закупівлі різних товарів, насправді ж просто формує так званий "податковий кредит". Згодом останній продається компаніям, які бажають "заощадити" на податках.

Одним із учасників даної схеми названо і "Тедіс-Україна", чиї посадові особи, за версією слідства, подавали недостовірні дані до податкової про продаж "Селфік трейду" цигарок та тютюнових виробів.

Все це говорить про можливе застосування популярної схеми "податкового скручування", за якої фірма, що сплатила ПДВ і має відповідні документи, "продає" їх фіктивній фірмі, в даному випадку "Селфік трейд". Остання під виглядом продажу товару, по суті, передає документи про сплату ПДВ фірмі, яка бажає "заощадити" на податках.

Компанія пишається Топ-50 платником податків, але не каже, скільки недоплачує

У випадку з "Селфік трейдом" йдеться майже про 31 млн. грн. або 6 млн. грн. ПДВ, які міг би не отримати держбюджет.

Важливий елемент цієї схеми – наявність " своїх" людей у податковій, які можуть прикрити всю операцію і цікаво, що у іншій судовій справі, йдеться про деякі дії посадових осіб податкової на користь " Тедіса " .

Втім, обидва кримінальні провадження поки що на стадії слідства і не можуть бути доказом якихось податкових махінацій "Тедіс-Україна".

Гроші в офшор та російський ВПК

Припустимо, у компанії є деякі кошти "зекономлені" на податках, які вона хоче вивести із країни. Найбільш популярний спосіб зробити це вивести їх в офшорну зону, на ім’я формального власника фірми.

У "Тедіс-Україна" з цим "все гаразд", формально компанія належить 4 фірмам, зареєстрованим на Кіпрі, а основним власником є "Мегаполіс Юкрейн Інвестментс Лімітед" — 97,61%.

Незважаючи на "ребрендинг" та формальну зміну власника, проведені в 2016-2017 роках, російське "коріння" компанії та її багаторічні зв’язки з групою компаній "Мегаполіс" Ігоря Кесаєва ніхто навіть не намагався приховати. Хоча офіційним власником "Тедісу" вважається великий одеський бізнесмен Борис Кауфман.

Ігор Кесаєв

Чи справді Ігор Кесаєв продав кіпрський "Мегаполіс Юкрейн Інвестментс Лімітед" або продовжує залишатися його співзасновником, для офшорної фірми достовірно встановити неможливо. Так само невідомо, чи виводяться гроші з України на Кіпр, хоча на думку податківців, "Тедіс" явно сплачує не всі податки, які повинен, а отже, десь прибуток має "спливати".

Цікаво інше – з 2005 року Ігореві Кесаєву належать два підприємства ВПК – Коврівський механічний та завод імені Дегтярьова. Втім, за офіційними даними, механічний завод відмовився від виробництва зброї та випускає головним чином газові центрифуги для атомної промисловості.

На сайті заводу імені Дегтярьова немає вказівок, яку саме військову продукцію виробляє підприємство. Однак з даних у відкритому доступі відомо, що до неї входять, наприклад, 12,7 мм кулемет "Корд" і снайперська гвинтівка АСВК, авіагармати 23- та 30-мм для вертольотів та літаків, РПГ-7, постріли з керованою ракетою для 125 -мм танкової гармати, стрілецька зброя та багато іншого.

Вбивця українців, який виробляє все — від автомата до ракет

Все це зараз активно використовується російською армією на території України, і гроші, які Ігор Кесаєв роками виводив з України через "Тедіс", можуть спрямовуватись на виробництво зброї на заводі імені Дегтярьова.

Прокуратура та АМКУ – проти "Тедісу"

Зрозуміло, зв’язок тютюнового монополіста з РФ був чудово відомий і до Революції Гідності, а вже в 2016 році на компанію стали чинити тиск, спочатку це були громадські активісти, які почалися пікетування складів, потім податківці.

У грудні того ж року Антимонопольний комітет України оштрафував Тедіс на 431 мільйон гривень. Більшу частину штрафу – 300 мільйонів гривень, однак компанія заплатила лише у квітні 2017 року, що співпало з обшуками з боку тоді ще Генеральної прокуратури України.

Втім, довести версію правоохоронців про виведення "Тедісом" закордон 2,5 млрд грн. тоді не вдалося.

2018 рік виявився для компанії відносно спокійним, зате вже в жовтні 2019 року зі зміною влади, АМКУ оштрафував "Тедіс" на 3,4 млрд грн за антиконкурентні дії на ринку сигарет. Ще 3,1 млрд грн мали заплатити інші компанії.

Щоправда, у лютому 2021 року Верховний суд України скасував цей штраф "Тедісу", а вже в березні АМКУ наклав на компанію нове стягнення у розмірі 274 мільйонів гривень.

Словом, АМКУ по суті "зламало зуби" про "Тедіс-Україна", як і всілякі правоохоронні органи. Як так вийшло, можна тільки здогадуватися. Але тоді за справу взялися політики.

Політики – за та проти "Тедісу"

3 жовтня 2019 року під час розгляду законопроекту №1049 щодо єдиного рахунку для сплати податків нардепи від "Слуги народу" Олександр Дубинський та Олександр Юрченко запропонували зобов’язати компанії-виробників тютюнових виробів продавати свою продукцію оптом не дорожче 80% від її максимальної роздрібної ціни. Інші 20% у співвідношенні 7% і 13% ділилися між компаніями — оптовими та роздрібними продавцями сигарет.

Дубинський аргументував поправку бажанням позбавити "Тедіс" її монопольного становища на тютюновому ринку.

Хоча "поправка Дубинського" викликала серйозний скандал, закон був прийнятий, однак президент не став його підписувати — різко проти виступили всі гравці тютюнового ринку України, і власне "Тедіс", і виробники цигарок.

В результаті 7 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з виробниками цигарок, після чого було досягнуто згоди, за якою всім учасникам тютюнового ринку мали надати однакові умови. Натомість "поправка Дубинського" мала бути виключена з тексту законопроекту, що було оформлено до Меморандуму, підписаного тодішнім міністром економіки України Тимофієм Міловановим.

Закон був підписаний президентом у квітні 2020 року без "поправки Дубинського", проте монополія "Тедісу" залишилася.

У вересні 2020 року Кабмін вирішив реалізувати до кінця 2021 року в Україні експериментальний проект "Національний оператор на ринку тютюнових виробів". На думку ЗМІ, документ писався під "Тедіс Україна", проте після звернення нардепів до Конституційного суду рішенням самого КСУ законопроект було скасовано.

У листопаді 2021 року до скандального "ресурсного" законопроекту №5600 було запропоновано поправку №144, ініційовану головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим.

Данило Гетьманцев

Текст поправки пропонував покласти функції контролю за обігом підакцизних товарів, у тому числі цигарок, на самих виробників та імпортерів даних товарів в Україну, що робило їхню монополію на роздрібному ринку безконтрольною. Але ця поправка не була підтримана парламентаріями.

З тих пір якихось спроб поділити тютюновий ринок в Україні більше не було, а під час війни просто не до цього, проте українці, купуючи сигарети в більшості роздрібних точок, допомагають "Тедіс-Україна" заробляти і знову виводити гроші в офшори, мінімізуючи оплату податків нашій країні. Не кажучи вже про те, що заробітки фірми роками йшли в кишеню олігарха Кесаєва, який виробляє зброю для армії країни-агресора.

Враховуючи російське коріння компанії, можливо, варто поставити питання про націоналізацію "Тедісу". Може, в руках держави цей високомаржинальний бізнес покаже більшу рентабельність і, відповідно, сплатить до бюджету більше податків. Ми звернемося з відповідними листами до СБУ та РНБО, щоб дізнатися про позицію влади щодо цього цікавого кейсу.

Разом з тим, не варто думати, що західні тютюнові корпорації, які займаються виробництвом цигарок в Україні, ведуть бізнес "чистіше", ніж "Тедіс". Як це відбувається у них, "Телеграф" розповість в інших частинах свого розслідування.