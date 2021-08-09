К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки

Сотрудники налоговой службы проводит масштабные обыски на мощностях табачных компаний в Запорожской и Днепропетровской областей, из-за чего на улицах была замечена тяжелая боевая техника.

Согласно данным ГФС, решается вопрос об изъятии 90 тонн табака неизвестного происхождения, без марок и акцизного налога.

В сообщении также отмечается, что обыски проводятся с 5 августа, однако на следующий день их работе якобы начали мешать группа неизвестных молодых людей.

"Группы лиц установили контроль над перекрестками и подъездами к территории фабрики. При попытке подъезда к территории, молодые бросают "ежи" на дорогу, одному из автомобилей уже повреждены шины. Ворота предприятия заблокированы автомобилями марки КрАЗ с землей, что исключает проезд правоохранителей на территорию предприятия", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в компании United Tobacco, которой принадлежит этот завод, заявили о "рейдерском захвате" производственных мощностей.

"Используется военная техника и бойцы специального назначения. Готовится штурм", - сообщили в компании.

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