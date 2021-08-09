В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)

В Нацполиции Украины рассказали подробности трагедии в Кривом Роге, где мужчина угрожал устроить взрыв в одном из магазинов на улице Кармелюка, но, в итоге, активировал боевую гранату рядом с копами.

По информации полиции, агрессора они обнаружили на лавочке возле магазина, расположенного во дворе жилого дома. Пока одни стражи порядка оцепили территорию, другие устроили переговоры и забрали гранату у злоумышленника. Однако он достал еще одну, и спустя 20 минут уговоров все же бросил ее, и произошел взрыв.

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В полиции говорят, что ранения получили 4 человека: сам местный житель, устроивший взрыв, и 4 правоохранителя.

В сети же пишут, что агрессор - 61-летний ветеран АТО, который, в итоге, лишился ноги и находится в тяжелом состоянии в больнице. Копы же получили осколочные ранения. Сейчас по данному факту продолжается расследование.

Напомним, 4 августа в Киеве мужчина вошел в здание Кабинета Министров Украины с боевой гранатой и захватил заложников. К счастью, переговорщикам и другу Прохнича удалось уговорить мужчину не взрывать гранату и сдаться.

Позже в батальоне "Айдар", где ранее служил награжденный ветеран АТО Владимир Прохнич, рассказали, что могло спровоцировать мужчину захватить заложников с боевой гранатой.