Одну гранату отдал полицейским, вторую взорвал: в Кривом Роге мужчина подорвал себя (фото, видео)

В Кривом Роге на улице Кармелюка мужчина взорвал гранату.

Об этом сообщает блогер Олег Ермолинский в своем телеграм-канале.

Он сообщает, что мужчина поначалу грозил взорвать гранату, однако после переговоров с полицейскими положил одну из них на асфальт перед домом и отошел.

Когда правоохранители начали подходить к нему, прозвучал взрыв второй гранаты.

"Одну гранату "подрывник" отдал полицейским добровольно, вторую то-ли выбросил, то-ли уронил на асфальт", - сказано в сообщении.

Он указал, что мужчина жив, но находится в крайне тяжелом состоянии, его увезли врачи. Среди правоохранителей пострадавших нет.

Позже во время обысков в его доме было найдено еще две гранаты РГД-5 и одну, предположительно, светошумовую гранату.

Напомним, 4 августа в Киеве мужчина вошел в здание Кабинета Министров Украины с боевой гранатой и захватил заложников. К счастью, переговорщикам и другу Прохнича удалось уговорить мужчину не взрывать гранату и сдаться.

О причинах и последствиях такого поступка "Телеграфу" рассказал конфликтолог Богдан Петренк. Тогда он предсказал, что подобные случаи в Украине могут повториться.