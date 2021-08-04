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В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин: для его задержания привлекли спецназ (фото, видео)

В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин: для его задержания привлекли спецназ (фото, видео)
10:49 Сегодня Телеграф Telegram

"Вы все за**али" - с такими словами мужчина в Киеве 4 августа зашел в здание Кабинета Министров и угрожал отпустить гранату, которую, по его словам, держал в руке. На месте работал спецназ, с захватчиком велись переговоры. Спустя полтора часа после сообщения про захват его удалось задержать. 

Видео, как мужчина заходит в здание и угрожает с ненормативной лексикой опубликовал Игорь Бондарчук в Фейсбуке. 

На видео слышно нецензурную брань, мужчина утверждает, что это боевая граната и требует убрать людей из холла. По его словам, это захват здания. 

По сообщениям СМИ, мужчина захвативший здание Кабмина, был военным в "Айдаре". Сам он на видео говорит, что он сапер. 

Как сообщают очевидцы мужчина изначально был неагрессивен, но когда услышал, что прием не ведут из-за карантина - достал гранату. 

Захватившего здание Кабмина человека узнал депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко. По его словам мужчина - действительно ветеран АТО, его зовут Владимир. Причины, сподвигшей мужчину на радикальные действия Головенко не знает. 

кабмин

(Фото: APnews)

На месте происшествия работает полиция. Здание Кабмина оцепили. 

граната

(Фото: Национальная полиция)

В городе проводится специальная полицейская операция, ведутся переговоры с захватившим здание. В случае его отказа отдать гранату и прекратить захват к нему применят полицейские действия, предусмотренные законом.

Мужчина попал в здание Кабинета Министров через общественную приемную и бюро пропусков. Этот выход менее охраняемый чем основной, высокопоставленные чиновники им пользуются редко. 

Человек с гранатой - Владимир Прохнич, он проживает в Ирпене. Был награжден орденом "За мужество" 3 степени указом президента Украины в 2015 году. 

Мужчину с гранатой задержали правоохранители. 

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин ждет волна чисток чиновников. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, Кабинет Министров, Захват здания, грната.
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