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Эффект "кабминовского террориста": к каким последствиям может привести захват заложников в Киеве

Эффект "кабминовского террориста": к каким последствиям может привести захват заложников в Киеве
07:14 Сегодня Телеграф

В среду, 4 августа, в Киеве мужчина вошел в здание Кабинета министров Украины с боевой гранатой и захватил заложников. Правоохранителям удалось его задержать после переговоров. Задержанным оказался имеющий награды ветеран АТО Владимир Прохнич, ранее служивший в батальоне "Айдар".

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко проанализировал для "Телеграфа" ситуацию, ее причины и возможные последствия.

Богдан Петренко рассуждает так: "Имелось ли какое-то основание для сегодняшнего террористического акта в Кабмине? Да, имелось. С одной стороны, мы имели кучу примеров одиночек-террористов: захват Алексеем Белько моста метро в Киеве, луцкий террорист, захвативший автобус, захват банка в центре Киева. Поэтому нового ничего в этом не было. Более того, отсутствие надлежащей оценки прошлых случаев – часто поиск оправдания преступников – привели к тому, что оправдывается и соответствующая модель поведения. Поэтому определенная часть людей начинает понимать ее как приемлемую. Во-вторых, власть сама показывает, что в Украине часть вопросов успешно решаются насильственным, а не законным путем. Свежий случай – ситуация с экс-судьей Чаусом. Начиная с похищения в Молдове, заканчивая противостояниям из-за него между СБУ и НАБУ. Если подобное разрешают себе государственные структуры, то почему этого не могут позволить обычные люди?"

Конфликтолог Богдан Петренко

Более того, продолжает эксперт, именно с одиночками тяжелее всего бороться.

"Яркий пример – это массшутинги (массовые расстрелы – прим. авт.) в США. То в учебных заведениях, то просто на улице или еще где-то людьми, "которых всё достало". Отсутствие организационных звеньев снижает возможность утечки информации, а соответственно и выявления подобных преступников, – поясняет Богдан Петренко. – Даже современные исламистские радикальные организации пытаются строить свою структуру на основе анонимных связей, где исполнитель часто не знает своего руководителя. Поэтому террористы-одиночки – это мировая проблема. Но ее еще не достаточно почувствовали в Украине. Люди сегодня просто проходили мимо "кабминовского террориста", потому что им надо было в помещения, на работу, передать письма. У нас нет чувства страха перед такими терактами".

Конфликтолог с сожалением отмечает, что выводы из подобных ситуаций у нас делаются далеко не всеми и не во всём.

"Если технически всё произошло сегодня значительно быстрее и оперативнее, чем в Луцке, то в информационном плане снова начались попытки глорификации (прославления, расхваливания – прим. авт.) и поиска оправдания преступника", – акцентирует эксперт.

По мнению Богдана Петренко, это не корректно и опасно, поскольку в ближайшем будущем может привести к эффекту домино и проведению подобных терактов последователями "кабминовского террориста".

В батальоне "Айдар", где ранее служил Владимир Прохнич, рассказали, что могло спровоцировать мужчину захватить заложников с боевой гранатой.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Теракт, Киев, Кабмин, Владимир Прохнич.
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