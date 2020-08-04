Скачать
Вторник, 04.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Минздраве готовятся ко второй волне COVID-19: какие прогнозы
В Минздраве готовятся ко второй волне COVID-19: какие прогнозы
"Тишина" на Донбассе: Оккупанты продолжают вооруженные провокации
"Тишина" на Донбассе: Оккупанты продолжают вооруженные провокации
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
4 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
4 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Захват банка в центре Киева: задержанному узбеку инкриминируют теракт

Захват банка в центре Киева: задержанному узбеку инкриминируют теракт
11:32 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
Гражданина Узбекистана подозревают в совершении террористического акта, который заключался в угрозе взрыва в помещении банка.

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в банке в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта

Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook.

"Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ходатайство о содержании его под стражей направили в Печерский райсуд Киева. Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Как сообщалось, вчера, 3 августа, в полдень мужчина зашел в отделение банка в центре Киева и стал угрожать взрывчаткой. В МВД установили, что захватчиком является 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Спустя три часа спецназ задержал террориста во время штурма. Задержанному Каримову в 10 лет был поставлен диагноз олигофрения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теракт, Киев, СБУ, Прокуратура.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны
02 В Кабмине сняли запрет на экспорт масок и респираторов
03 В Украину завтра прибудет глава МИД Молдовы
04 Сидел на пороге и плакал: Кот спустя полтора месяца вернулся домой
05 "Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Антициклон накроет Украину: жара усилится, а дождей не предвидится
Антициклон накроет Украину: жара усилится
В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса
В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса
В Беларуси началось досрочное голосование: список кандидатов
В Беларуси началось досрочное голосование: список кандидатов
World of Tanks получит крупное обновление: что изменится
World of Tanks получит крупное обновление: что изменится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь