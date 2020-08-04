Захват банка в центре Киева: задержанному узбеку инкриминируют теракт

Гражданина Узбекистана подозревают в совершении террористического акта, который заключался в угрозе взрыва в помещении банка.

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в банке в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта

Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook.

"Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ходатайство о содержании его под стражей направили в Печерский райсуд Киева. Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Как сообщалось, вчера, 3 августа, в полдень мужчина зашел в отделение банка в центре Киева и стал угрожать взрывчаткой. В МВД установили, что захватчиком является 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Спустя три часа спецназ задержал террориста во время штурма. Задержанному Каримову в 10 лет был поставлен диагноз олигофрения.