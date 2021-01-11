Захват заложников в Луцке: стали известны результаты психиатрической экспертизы "террориста"

Максим Кривош, более известный как "луцкий террорист", был признан вменяемым.

Об этом пишет "Первый" со ссылкой на свои источники.

В июле 2020 года Кривош остановил автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем вместе с заложниками.

Спустя несколько часов он, после переговоров с президентом Владимиром Зеленским, отпустил заложников и сдался силовикам.

В ноябре суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры относительно проведения психиатрической экспертизы.

23 ноября его поместили во Львовскую психиатрическую больницу.

Теперь же, после завершения экспертизы, Кривоша признали вменяемым. По информации СМИ, его перевели в Луцкий СИЗО.

Как сообщалось ранее, под Лубнами в Полтавской области взорвался газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", после чего ряд населенных пунктов остались без газоснабжения.