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Захват заложников в Луцке: стали известны результаты психиатрической экспертизы "террориста"

Захват заложников в Луцке: стали известны результаты психиатрической экспертизы "террориста"
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Максим Кривош, более известный как "луцкий террорист", был признан вменяемым. 

Об этом пишет "Первый" со ссылкой на свои источники. 

В июле 2020 года Кривош остановил автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем вместе с заложниками. 

Спустя несколько часов он, после переговоров с президентом Владимиром Зеленским, отпустил заложников и сдался силовикам

 В ноябре суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры относительно проведения психиатрической экспертизы. 

23 ноября его поместили во Львовскую психиатрическую больницу. 

Теперь же, после завершения экспертизы, Кривоша признали вменяемым. По информации СМИ, его перевели в Луцкий СИЗО. 

Как сообщалось ранее, под Лубнами в Полтавской области взорвался газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", после чего ряд населенных пунктов остались без газоснабжения. 

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Луцк, Максим Кривош.

Автор:

Телеграф
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