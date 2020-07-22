Зеленский о переговорах с мужчиной, взявшим заложников в Луцке: Мы говорили где-то 7-10 минут

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях специальной операции в Луцке, а также о переговорах с террористом, захватившим 13 человек в заложники.

Зеленский рассказал, что переговорщики и психологи разговаривали с ним в течение 9 часов.

"Он хотел только одного - чтобы выполнили его требования. Были предложения сразу провести спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилось. То есть это был бы штурм, быстрый и, я уверен, он был бы эффективным, но всегда есть вероятность того, что могут погибнуть люди. Кто-то может погибнуть, какое-то количество и это очень опасно. Мы посоветовались, я захотел пообщаться с ним по телефону", - рассказал он.

Также Зеленский отметил, что все это проходило во время его встречи с президентом Швейцарии. По его словам, он был вынужден отлучаться и делать перерывы во встрече. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, по словам Зеленского, отнеслась к этому с пониманием.

"Мы говорили где-то 7-10 минут. Договорились, что он сделает первый шаг. Отпустит нескольких заложников. Я просил отпустить раненного, беременную женщину и ребенка. Он ответил, что раненных нет и это был блеф. Потому мы договорились, что он отпустит троих человек, а я затем запишу видео. Через полчаса, как видео должно было появится в соцсетях, он обещал отпустить заложников. Так и произошло, 30-40 минут и заложники были выпущены", - добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, 21 июля в центре Луцка террорист проник в автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. Он назвал себя борцом с системой и выдвинул ряд требований.

Ближе к вечеру террорист сдался, его задержали сотрудники СБУ.

На фоне происшествия, полиция объявила об усилении мер безопасности сразу в девяти областях Украины.