Захват заложников в Луцке: террорист выдвинул условия, силовики проводят спецоперацию (Обновляется)

В Луцке проходит операция по освобождению заложников из автобуса. Захватчик удерживает 20 человек и заявляет, что "государство - это первый террорист"

12:21 Появилась информация о том, что в Луцке, где мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, может быть скрыта еще одна взрывчатка в людном месте. У мужчины много оружия.

12:20 Центр города перекрыт, на улицах люди замечают военную технику.

12:12 Зеленский заверил, что держит под личным контролем ход событий в Луцке, где по данным силовиков, террорист захватил 20 заложников.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал глава государства в Telegram.

12:05 Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о захватчике автобуса с заложниками в Луцке. Также сообщил, что в Луцк срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков.

"Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Вот типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...", - написал Геращенко в Facebook во вторник, 21 июля.

12:04 В центре Луцка неизвестный совершил нападение на пассажирский автобус "Берестечко-Красниловка", забаррикадировался и удерживает в заложниках 20 человек.

Как сообщили в полиции, силовики проводят спецоперацию "Заложник", мужчина имеет при себе оружие и взрывчатку.

Для безопасности граждан перекрыли центр города, на месте происшествия работает спецназ и все службы полиции. Местные жители сообщают о выстрелах.

По данным полиции, мужчина опубликовал в Twitter пост с недовольством системой, полицейские ведут с ним переговоры.

В его сообщении сказано, что "государство - это первый террорист". Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он.

В СБУ подтвердили, что это не учения.

Напомним, сегодня утром некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что в центре Луцка мужчина с оружием удерживает автобус. Позже эту информацию подтвердили в полиции и отметили, что это не учения.