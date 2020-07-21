В Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами

В Луцке неизвестный со взрывчаткой и оружием удерживает пассажирский автобус. На месте происшествия работает спецназ, в городе и области введен оперативный план "Заложник".

В центре Луцка на Театральной площади стоит автобус с заложниками.

Об этом сообщает издание "Перший" со ссылкой на собственный источники.

По непроверенной информации там находится неизвестный мужчина, который заявляет, что у него в руках есть взрывчатка. Шторы автобуса закрыты.

Территорию Театральной площади окружили спецназовцы. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

В полиции прокомментировали инцидент и заявили, что это не учения.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

Как сообщалось, сегодня в Киеве взорвали банкомат, полиция ищет злоумышленников.