Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников

Украинский глава государства поздравил всех с успешным освобождением заложников в Луцке. Об этом говорится в сообщении Зеленского в Телеграме.

Владимир Зеленский поздравил всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке.

Также он отметил, что все переживали и следили за развитием событий и строили планы и изменяли их, учитывая ситуацию.

"Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто простраждал день в автобусе под прицелом. Терроризма нет места ни в одной стране" - заявил президент в своем обращении.

Президент выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал человек.

После того, как силовики задержали террориста и вывели заложников, видео исчезло с фейсбука Зеленского.

Видео обращение Зеленского

Как ранее сообщалось, в СБУ заявили, что тероррист, который более 12 часов в Луцке удерживал заложников в автобусе, сдался полиции, его задержали. Всех заложников освободили, об этом сообщили в правоохранительным органах.