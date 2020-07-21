Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 21 июля: Захват автобуса в Луцке, нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой и коронавирус в Украине
Итоги 21 июля: Захват автобуса в Луцке, нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой и коронавирус в Украине
СБУ: "Луцкий тероррист" отпустил заложников и сдался правоохранителям
СБУ: "Луцкий тероррист" отпустил заложников и сдался правоохранителям
СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
Никакого президентства: Ким Кардашьян пригрозила Канье Уэсту разводом
Никакого президентства: Ким Кардашьян пригрозила Канье Уэсту разводом

Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников

Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников
22:37 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: УП
Украинский глава государства поздравил всех с успешным освобождением заложников в Луцке. Об этом говорится в сообщении Зеленского в Телеграме.

Владимир Зеленский поздравил всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке.

Также он отметил, что все переживали и следили за развитием событий и строили планы и изменяли их, учитывая ситуацию.

"Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто простраждал день в автобусе под прицелом. Терроризма нет места ни в одной стране" - заявил президент в своем обращении.

Президент выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал человек. 

Захват автобуса в Луцке: террорист удерживает заложников уже девять часов

После того, как силовики задержали террориста и вывели заложников, видео исчезло с фейсбука Зеленского.

Видео обращение Зеленского

Как ранее сообщалось, в СБУ заявили, что тероррист, который более 12 часов в Луцке удерживал заложников в автобусе, сдался полиции, его задержали. Всех заложников освободили, об этом сообщили в правоохранительным органах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Луцк, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что будет если выпить морскую воду, последствия поражают
02 Приклеил к веревке: одессит умудрился 44 раза пополнить счет одной купюрой
03 Захват автобуса в Луцке: террорист удерживает заложников уже девять часов (Обновляется)
04 "Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
05 21 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как &quot;луцкий террорист&quot; попал в автобус: в сети появилось видео
Как "луцкий террорист" попал в автобус: в сети появилось видео
ООС: оккупанты уже трижды нарушали &quot;режим тишины&quot;, двое защитников ранены
ООС: оккупанты уже трижды нарушали "режим тишины", двое защитников ранены
В РФ на выборах будут голосовать три дня - приняли закон
В РФ на выборах будут голосовать три дня - приняли закон
Фея раскроет тайны Вашего темперамента: простой психологический тест
Фея раскроет тайны Вашего темперамента: простой психологический тест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь