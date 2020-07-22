Захват заложников в Луцке: полиция усиливает меры безопасности в ряде областей

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Нацполиции приняло решение об усилении мер по обеспечению публичной безопасности и порядка в ряде областей", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению полиции, речь идет о:
"Мероприятия предпринимаются с целью оперативного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению проявления терроризма", - отмечают в ведомстве.
Отмечается, что для этих целей в общественных местах, где может пребывать значительное количество мирных жителей, будет усилено присутствие нарядов полиции и Нацгвардии. Также на въездах и выездах из областных центров появятся мобильные посты.
Отмечается, что полицейские будут осуществлять следующие меры:
В ведомстве добавили, что для оказания помощи волынским полицейским были направлены сотрудники нацполиции Ровенской области, среди них - взрывотехники.
В полиции также призывают граждан с пониманием отнестись к введению указанных мер.
Как сообщалось ранее, 21 июля в центре Луцка террорист проник в автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. Он назвал себя борцом с системой и выдвинул ряд требований.
Ближе к вечеру террорист сдался, его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.