Захват заложников в Луцке: полиция усиливает меры безопасности в ряде областей

В девяти областях Украины усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Нацполиции приняло решение об усилении мер по обеспечению публичной безопасности и порядка в ряде областей", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению полиции, речь идет о:

Винницкой области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Черновицкой области;

"Мероприятия предпринимаются с целью оперативного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению проявления терроризма", - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что для этих целей в общественных местах, где может пребывать значительное количество мирных жителей, будет усилено присутствие нарядов полиции и Нацгвардии. Также на въездах и выездах из областных центров появятся мобильные посты.

Отмечается, что полицейские будут осуществлять следующие меры:

проверка документов у лиц, вызывающих подозрение;

осмотр транспортных средств, которые, по внешним признакам, долго не используются владельцами;

особое внимание уделят подозрительным вещам и предметам (например пакетам, сумкам, коробкам и ящикам), в которые могут быть помещены взрывчатые устройства;

обеспечение безопасности дорожного движения.

В ведомстве добавили, что для оказания помощи волынским полицейским были направлены сотрудники нацполиции Ровенской области, среди них - взрывотехники.

В полиции также призывают граждан с пониманием отнестись к введению указанных мер.

Как сообщалось ранее, 21 июля в центре Луцка террорист проник в автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. Он назвал себя борцом с системой и выдвинул ряд требований.

Ближе к вечеру террорист сдался, его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.