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Захват заложников в Луцке: полиция усиливает меры безопасности в ряде областей

Захват заложников в Луцке: полиция усиливает меры безопасности в ряде областей
Обновлено 00:38 Сегодня Телеграф
В девяти областях Украины усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Нацполиции приняло решение об усилении мер по обеспечению публичной безопасности и порядка в ряде областей", - сказано в сообщении. 

Согласно сообщению полиции, речь идет о:

  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области;
  • Ровенской области;
  • Тернопольской области;
  • Хмельницкой области;
  • Черновицкой области;

"Мероприятия предпринимаются с целью оперативного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению проявления терроризма", - отмечают в ведомстве. 

Отмечается, что для этих целей в общественных местах, где может пребывать значительное количество мирных жителей, будет усилено присутствие нарядов полиции и Нацгвардии. Также на въездах и выездах из областных центров появятся мобильные посты.

Отмечается, что полицейские будут осуществлять следующие меры: 

  • проверка документов у лиц, вызывающих подозрение;
  • осмотр транспортных средств, которые, по внешним признакам, долго не используются владельцами;
  • особое внимание уделят подозрительным вещам и предметам (например пакетам, сумкам, коробкам и ящикам), в которые могут быть помещены взрывчатые устройства;
  • обеспечение безопасности дорожного движения.

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В ведомстве добавили, что для оказания помощи волынским полицейским были направлены сотрудники нацполиции Ровенской области, среди них - взрывотехники.  

В полиции также призывают граждан с пониманием отнестись к введению указанных мер. 

Как сообщалось ранее, 21 июля в центре Луцка террорист проник в автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. Он назвал себя борцом с системой и выдвинул ряд требований.

Ближе к вечеру террорист сдался, его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

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Львовская область, Луцк, Винницкая область, Ровенская область, Житомирская область, Тернопольская область, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Закарпатская область, Черновицкая область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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