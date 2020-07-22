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Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
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Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста

Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
Обновлено 03:26 Сегодня Телеграф УНИАН
В сети появилось полное видео момента задержания "луцкого террориста" Максима Кривоша, который утром 21 июля взял в заложники тринадцать человек.

Соответствующей записью поделился местный житель Валерий Пельц на своей странице в Facebook.

"Видео, как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно...", - прокомментировал видео Пельц.

На кадрах видно, что преступник вышел из автобуса и более минуты стоит возле него. Затем к нему подошли трое правоохранителей, которые его и задержали.  

Где-то спустя полторы минуты, после того, как его увели и автобус покинули заложники, к месту подъехал БТР с силовиками, которые под взрыв светошумовой гранаты провели штурм. 

"Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм. Может у спецназа в БТРе отказали рации? Иначе как можно объяснить такую странную спецоперацию?", - говорится в посте с видео, обнародованном PavlovskyNews.

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Как сообщалось ранее, 21 июля в центре Луцка террорист проник в автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. Он назвал себя борцом с системой и выдвинул ряд требований.

Ближе к вечеру террорист сдался, его задержали сотрудники СБУ.

На фоне происшествия, полиция объявила об усилении мер безопасности сразу в девяти областях Украины.

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Все по теме:

Луцк, Заложники, Терроризм.

Автор:

Телеграф
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