Не выдержал цены на газ и сам взорвался: в Украине с юмором перебирают версии ЧП под Лубнами

Неподалеку от города Лубны в Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", вследствие которого ряд населенных пунктов остались без газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, подачу газа во все населенные пункты возобновили 10 января около 11:00.

По состоянию на 19:00 ремонтные работы на поврежденном газопроводе были завершены.

Тем временем, между АО "ЛубныГаз" и бывшим нардепом Игорем Мосийчуком произошла перепалка из-за версий взрыва.

Так Мосийчук утверждает, что взрыв произошел вследствие незаконной врезки в газопровод, из-за чего в "ЛубныГаз" обвинили экс-нардепа во лжи и призвало проверить его на предмет причастности к организации взрыва и намекнули на его причастности к диверсии.

Под соответствующим постом компании многие пользователи сети высказались за версию со врезкой, на что "ЛубныГаз" заявили, что это невозможно.

Впрочем, другие пользователи сети к ситуации отнеслись с юмором.

Как сообщалось ранее, полиция уже начала расследование дела о взрыве газопровода. Виновным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.