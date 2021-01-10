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Не выдержал цены на газ и сам взорвался: в Украине с юмором перебирают версии ЧП под Лубнами

Не выдержал цены на газ и сам взорвался: в Украине с юмором перебирают версии ЧП под Лубнами
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Неподалеку от города Лубны в Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", вследствие которого ряд населенных пунктов остались без газоснабжения. 

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, подачу газа во все населенные пункты возобновили 10 января около 11:00. 

По состоянию на 19:00 ремонтные работы на поврежденном газопроводе были завершены. 

Тем временем, между АО "ЛубныГаз" и бывшим нардепом Игорем Мосийчуком произошла перепалка из-за версий взрыва.

Так Мосийчук утверждает, что взрыв произошел вследствие незаконной врезки в газопровод, из-за чего в "ЛубныГаз" обвинили экс-нардепа во лжи и призвало проверить его на предмет причастности к организации взрыва и намекнули на его причастности к диверсии. 

Под соответствующим постом компании многие пользователи сети высказались за версию со врезкой, на что "ЛубныГаз" заявили, что это невозможно. 

Впрочем, другие пользователи сети к ситуации отнеслись с юмором. 

Как сообщалось ранее, полиция уже начала расследование дела о взрыве газопровода. Виновным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 

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Все по теме:

Взрыв, Полтавская область, Лубны.

Автор:

Телеграф
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