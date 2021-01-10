Виновников лишат свободы: полиция взялась за ЧП на газопроводе Полтавщины

Полиция занялась расследованием взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" неподалеку от Лубен в Полтавской области.

Об этом сообщается в пресс-службе областного управления полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте дежурят полицейские, дабы местныые жители не попали в опасный район.

Отметим, что санкция статьи предполагает тюремное заключение в виде 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе ГСЧС Украины в Полтавской области уточнили, что по данным на 10:30 газоснабжение восстановили в 8 населенных пунктов из 16 оставшихся без голубого топлива накануне.

"Работы по подключению пока продолжаются", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцев, оставшихся без газа в результате взрыва на газомагистрали, предупредили о важном моменте в связи с возобновлением подачи газа.

Также журналист Андрей Цаплиенко заявил, что взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" неподалеку от Лубен в Полтавской области может быть выгоден России.