На Полтавщине произошел сильный взрыв: пожар видели в соседних селах (Видео)

В городе Лубны в Полтавской области прогремел сильный взрыв.

Как сообщает в своем Телеграм-канале бывший нардеп Игорь Мосийчук, по предварительной информации взорвалась газовая заправки или газопровод.

"Только что в моих родных Лубнах на Полтавщине прогремел взрыв огромной силы, до сих пор стоит гул. Взрыв был такой силы, что дрожали окна в соседних селах", - написал он.

Он также выложил кадры пожара.

Помимо него о взрыве сообщили в Телеграм-каналах "Х**вый Харьков" и "dtp.kiev.ua".

"Трасса Киев-Харьков. Что-то сильно горит. Идёт чёрный дым как будто что-то взорвалось", - сказано в сообщении "dtp.kiev.ua".

"В Полтавской области, недалеко от города Лубны прямо сейчас мощный пожар. В соцсетях сообщают, что взорвалась газовая труба возле села Новаки", - пишет "Политика страны" в Телеграм.

Как сообщалось ранее, под Николаевом 8 января произошел масштабный пожар на нефтебазе. Следователи подозревают, что это была диверсия.