Под Николаевом сгорела нефтебаза, расследуют диверсию (фото и видео)

В пятницу, 8 января, под Николаевом, в селе Гороховка произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

На данный момент пожар удалось локализировать и погасить. На месте работают полицейские. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области, эпицентр возгорания находился в одной из емкостей с битумом (50 м куб.) на площади около 500 кв. м. причина пожара на данный момент устанавливается.

По данным сообщества Nikolaev.online, во время ЧП был "слышен взрыв, после которого пламя разгорается с еще большей силой".

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В пресс-службе полиции также уточнили, что по данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Ровенской области на ходу вспыхнул поезд с пассажирами.