В Ровенской области на ходу вспыхнул поезд с пассажирами (фото)

В Ровненской области на станции в Радивилове загорелся электропоезд рейса Николаев - Ивано-Франковск - Рахов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в соцсети Фейсбук.

"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива", - сказано в сообщении.

Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Пассажиров до этого эвакуировали сотрудники полиции и железной дороги. Жертв и пострадавших нет.

Всего в электропоезде находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

К тушению была привлечена одна единица пожарной техники и 7 спасателей ГСЧС.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье на первом этаже мотеля вспыхнул пожар, в результате которого ожоги получил 10-летний житель Кривого Рога.