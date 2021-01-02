В Ровенской области на ходу вспыхнул поезд с пассажирами (фото)

В Ровненской области на станции в Радивилове загорелся электропоезд рейса Николаев - Ивано-Франковск - Рахов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в соцсети Фейсбук.
"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива", - сказано в сообщении.
Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Пассажиров до этого эвакуировали сотрудники полиции и железной дороги. Жертв и пострадавших нет.
Всего в электропоезде находилось 228 пассажиров и 26 проводников.
К тушению была привлечена одна единица пожарной техники и 7 спасателей ГСЧС.
Как сообщалось ранее, на Закарпатье на первом этаже мотеля вспыхнул пожар, в результате которого ожоги получил 10-летний житель Кривого Рога.