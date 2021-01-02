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В Ровенской области на ходу вспыхнул поезд с пассажирами (фото)

В Ровенской области на ходу вспыхнул поезд с пассажирами (фото)
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Ровненской области на станции в Радивилове загорелся электропоезд рейса Николаев - Ивано-Франковск - Рахов. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в соцсети Фейсбук. 

"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать. 

Пассажиров до этого эвакуировали сотрудники полиции и железной дороги. Жертв и пострадавших нет. 

Всего в электропоезде находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

К тушению была привлечена одна единица пожарной техники и 7 спасателей ГСЧС.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье на первом этаже мотеля вспыхнул пожар, в результате которого ожоги получил 10-летний житель Кривого Рога. 

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Все по теме:

Пожар, ГСЧС, Ровненская область.

Автор:

Телеграф
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