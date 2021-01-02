В отеле на Закарпатье вспыхнул пожар: пострадал ребенок (фото)

В субботу, 2 января, около 2 часов в мотеле на Закарпатье произошел пожар, в результате которого пострадал ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Во время звонка на линию 101, посетителя мотеля сообщили, что в коридоре и номерах чувствуется едкий запах дыма.

На место тут же выехали спасатели в составе 15 огнеборцев. Как выяснилось пожар разгорелся на первом этаже мотеля.

"Поэтому пока одни бойцы ГСЧС работали над ликвидацией огня, другие спасали людей. На свежий воздух были выведены 13 человек, еще 3 граждан пожарные спустили вниз со второго и третьего этажей здания с помощью лестницы", - рассказали в ведомстве.

Также выяснилось, что еще до прибытия пожарных, пытаясь выйти на улицу, пострадал 10-летний мальчик, житель Кривого Рога. Его госпитализировали в больницу, где у ребенка диагностировали ожоги.

Что стало причиной возгорания, установят правоохранительные органы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 1 января в центре Николаева в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 начался пожар. Всему причиной стал фейерверк, который попал в балкон на 7 этаже здания.