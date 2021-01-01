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Фейерверк залетел на балкон многоэтажки и поджег две квартиры: фото новогоднего пожара в Николаеве

Фейерверк залетел на балкон многоэтажки и поджег две квартиры: фото новогоднего пожара в Николаеве
07:45 Сегодня Телеграф

В ночь на 1 января в центре Николаева в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 начался пожар. Всему причиной стал фейерверк, который попал в балкон на 7 этаже здания.

Об этом сообщили "НикВести".

Согласно заявленным данным, на момент возгорания в квартире людей не было.

Благодаря этому в результате инцидента никто не пострадал.

Фото с места событий:

При этом на место происшествия прибыли три машины спасателей, газовая служба и карета скорой помощи.

По состоянию на 1:00 ночи 1 января огонь с квартиры еще не удалось потушить и он перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

Стоит напомнить, что ранее в Ивано-Франковской области 16 декабря произошло два пожара. Огонь унес жизни двух пожилых людей.

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Все по теме:

Украина, Пожар, Николаев, Фейерверк, Новый год, Салюты.

Автор:

Телеграф
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