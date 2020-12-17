На Прикарпатье пенсионеры сгорели в жутком пожаре (фото)

В Ивано-Франковской области 16 декабря произошло два пожара. Огонь унес жизни двух пожилых людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Первый пожар случился в селе Верхний Майдан Надвирнянского района. Огонь возник из комнаты летней кухни в частном хозяйстве. На месте пожара обнаружено тело женщины, 1954 г.р. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего человека.

Позже в селе Поток Снятинского района возник пожар жилого дома в частном хозяйстве. На месте пожара обнаружено тело владельца здания, 1953 г.р. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 15 декабря в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в доме престарелых в результате которого 11 человек погибли, а четверым удалось спастись. В сети появились жуткие кадры пожара.