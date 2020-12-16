Три мужчины сгорели ночью в огне в Днепре: спасатели показали видео с места пожара

Поздно вечером, 15 декабря, в Днепре на улице Николая Хвылевого Новокодацького района загорелся одноэтажный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на два входа.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела трех человек. Все трое погибших - мужчины.

Огонь повредил хозяйственную постройку (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крыша дома. Общая площадь пожара 65 м. кв.

Всего для ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления.