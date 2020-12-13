Под Харьковом произошло серьезное ЧП на ТЭЦ: фото

В ночь на воскресенье, 13 декабря, случился пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго", под Харьковом, который гасили всю ночь.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, пожар возник в 1:04 по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Слобожанское, ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС, энергоблок №9, корпус Б.

Огонь распространился после того, как загорелась набивка двух регенеративных воздушных подогревателей. В связи с этим произошел скачок температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв. м.

Справиться с огнем удалось только в 8:36. То есть спасатели боролись с огнем всю ночь.

Как сообщал "Телеграф", ранее во время пожара в кинотеатре Котляревского в Полтаве, который произошел в среду, 9 декабря, погиб 27-летний молодой человек.