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Пожар в историческом здании Полтавы: в полиции рассказали подробности о жертве
Пожар в историческом здании Полтавы: в полиции рассказали подробности о жертве

Пожар в историческом здании Полтавы: в полиции рассказали подробности о жертве

Пожар в историческом здании Полтавы: в полиции рассказали подробности о жертве
09:55 Сегодня Телеграф

Во время пожара в кинотеатре Котляревского в Полтаве, который произошел в среду, 9 декабря, погиб 27-летний молодой человек.

Об этом сообщает пресс-службе полиции Полтавской области.

"Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31. Им оказался местный парень, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители выясняют, каким образом полтавчанин попал в здание, а также причины и обстоятельства возникновения пожара.

По факту пожара полиция Полтавы открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно об историческом здании, уничтожаемом пожаром в Полтаве.

Также стало известно. что здание, в котором находился кинотеатр и ресторан по решению суда хотели закрыть в январе 2020 года.Но тогда, несмотря на явные нарушения в технике противопожарной безопасности, суд не стал закрывать развлекательный комплекс. 

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Все по теме:

Пожары, Полтава, Жертвы, Кинотеатры.

Автор:

Телеграф
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