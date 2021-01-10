Газопровод под Лубнами уже не горит, но тысячи украинцев предупредили на случай новых ЧП

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Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф фото: ГСЧС в Полтавской области

В результате масштабного взрыва на газопроводе в Лубнах Полтавской области 2860 домов остаются без газа.

Об этом сообщается на официальном сайте ЛубныГаз, где уточняется, что газоснабжение будет восстановлено спустя два часа после ликвидации последствий ЧЧП.

При этом, абонентов предупредили, что на момент возобновления подачи газа, необходимо, чтобы газ в квартирах и домах был перекрыт.

"Просим абонентов перед возобновлением газоснабжения убедиться, что газовые конфорки и другое оборудование выключены, газовые краны - перекрыты, газовый котел - отключен, помещение – проветрено", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным местного издания Operator, транзиту газа также ничего не угрожает.

Как уточнили в ГСЧС Украины в Полтавской области, из-за аварии в общей сложности без газа остались 16 населенных пунктов.

"Ситуация контролируется. Продолжается технический процесс стравливания газа. Факельное горение состоянию на 7:35 не наблюдается. Проводятся работы по восстановлению газоснабжения населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналист Андрей Цаплиенко заявил, что взрыв на на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" неподалеку от Лубен в Полтавской области может быть выгоден России.

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Все по теме:

Газопроводы, Лубны. Полтавская область.

Автор:

Телеграф
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