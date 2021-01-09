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Очень удобный момент для России: журналист оценил возможные последствия ЧП на газопроводе под Лубнами

Очень удобный момент для России: журналист оценил возможные последствия ЧП на газопроводе под Лубнами
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" неподалеку от Лубен в Полтавской области мог быть выгодным России. 

Такое мнение высказал журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм. 

"Он произошел в очень подходящий момент. Для России", - написал он. 

По его словам, если в скором времени будут слышны заявления о несостоятельности украинской ГТС для транзита газа в Европу, то в Германии вновь будет поднята тема строительства "Северного потока 2". 

Также на Трампа будет оказываться давление по поводу снятия санкций с компаний, которые участвуют в этом проекте. 

"Сейчас Трампу якобы не до этого, но кто знает, что он сделает в свой президентский "дембель", - написал он. 

Цаплиенко выразил мнение, что взрыв на газопроводе мог быть диверсией и добавил, что подобные подозрения высказывались "Оператором ГТС Украины"

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Все по теме:

Взрыв, Полтавская область, Лубны, Андрей Цаплиенко.

Автор:

Телеграф
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