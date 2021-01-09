Пожар на газопроводе на Полтавщине: названы предварительные версии ЧП (видео)

Неподалеку от города Лубны 9 января произошел взрыв на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород", которым транспортируют газ в Европу.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, после взрыва погибших и пострадавших нет.

"На месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей", - сказано в сообщении.

По данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, одной из версий взрыва является нелегальные врезки для воровства газа.

Он также поделился новыми кадрами пожара.

В свою очередь "Оператор ГТС Украины" не исключает, что причиной взрыва могла быть диверсия.

Из-за ЧП на газопроводе ряд населенных пунктов может остаться без газоснабжения, о чем ранее предупредили в ЛубныГазе.