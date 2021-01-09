Взрыв на Полтавщине: ряд населенных пунктов может остаться без газа

В субботу, 9 января, на магистральном газопроводе неподалеку от города Лубны в Полтавской области произошел взрыв.

Детали произошедшего раскрыли в ЛубныГаз.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы", - говорится в сообщении.

Там также предупредили, что в связи с ЧП жителям региона могут отключить газ. Также там призвали население убедиться, что, в случае отключения, все газовые конфорки будут закрыты.

"Чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневый" Оржица. Список населенных пунктов, отключены или будут отключении от газоснабжения уточняется", - добавили в "ЛубныГазе".

По данным Телеграм-канала "Украина сейчас", без газа остались населенные пункты Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка.

Напомним, в Николаевской области произошел масштабный пожар на нефтебазе.